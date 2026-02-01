Конгрессмены утверждают, что компания помогла DeepSeek обойти ограничения на продажу мощных вычислительных чипов Китаю путём передачи технологий

Член Палаты представителей, возглавляющий специальный комитет по Китаю, Джон Муленар (John Moolenaar) в письме министру торговли США Говарду Лютнику (Howard William Lutnick) заявил о помощи NVIDIA (США) китайской компании DeepSeek в обходе американских ограничений на продажу мощных вычислительных чипов Китаю. Источник изображения: ReutersПо его информации, специалисты NVIDIA помогли DeepSeek добиться значительного повышения эффективности чипов за счёт «оптимизированного совместного проектирования алгоритмов, фреймворков и оборудования». Таким образом, модель DeepSeek-V3 была обучена всего за 2,8 млн GPU-часов H800. Муленар обеспокоен тем, что такое сотрудничество даже с невоенными компаниями может привести к появлению у Китая возможностей для военного применения. Конгрессмен призывает к установлению строгих лицензионных ограничений, которые смогут исключить утечку технологий США в Китай.

Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang) в ответ на обвинения открыто заявил, что компания поддерживает всех, кто хочет использовать программное обеспечение их разработки. Он выразил гордость тем, что каждый разработчик в области искусственного интеллекта сотрудничает с NVIDIA.

