Nacvark
В США обвиняют NVIDIA в помощи Китаю по обходу американских санкций
Конгрессмены утверждают, что компания помогла DeepSeek обойти ограничения на продажу мощных вычислительных чипов Китаю путём передачи технологий

Член Палаты представителей, возглавляющий специальный комитет по Китаю, Джон Муленар (John Moolenaar) в письме министру торговли США Говарду Лютнику (Howard William Lutnick) заявил о помощи NVIDIA (США) китайской компании DeepSeek в обходе американских ограничений на продажу мощных вычислительных чипов Китаю.Источник изображения: ReutersПо его информации, специалисты NVIDIA помогли DeepSeek добиться значительного повышения эффективности чипов за счёт «оптимизированного совместного проектирования алгоритмов, фреймворков и оборудования». Таким образом, модель DeepSeek-V3  была обучена всего за 2,8 млн GPU-часов H800. Муленар обеспокоен тем, что такое сотрудничество даже с невоенными компаниями может привести к появлению у Китая возможностей для военного применения. Конгрессмен призывает к установлению строгих лицензионных ограничений, которые смогут исключить утечку технологий США в Китай.

Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang) в ответ на обвинения открыто заявил, что компания поддерживает всех, кто хочет использовать программное обеспечение их разработки. Он выразил гордость тем, что каждый разработчик в области искусственного интеллекта сотрудничает с NVIDIA.

#nvidia #сша #китай #deepseek
Источник: reuters.com
