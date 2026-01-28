Сайт Конференция
Nacvark
Reuters: Проект США по разработке ПРО «Золотой купол» за 1 год почти не продвинулся вперёд
Пока нет признаков, что Пентагон добился большого прогресса

В январе 2025 года президент США Дональд Трамп (Donald John Trump) объявил о планах по разработке системы противоракетной обороны (ПРО) «Золотой купол» (Golden Dome). Летом того же года появилась информация об утверждении Пентагоном конкретной архитектуры системы, которая к 2028 году достигнет начальной оперативной готовности.

Как сообщает издание Reuters, ссылаясь на собственные источники, спустя год разработки Пентагон так и не добился существенного прогресса на пути к созданию «Золотого купола». По данным издания, военные по прежнему сосредоточены на технических обсуждениях и опасениях по поводу компонентов, связанных с размещением в космосе. Большая часть из выделенного финансирования в размере 25 миллиардов долларов так и не была потрачена, что свидетельствует о малом количестве заключённых контрактов. Источник издания подчеркнул, что дело во всех не в нехватке финансирования, ведь при принятии важных решений правительство США выделит более крупную сумму.

Реализация проекта по-прежнему происходит в режиме строгой секретности. С декабря Пентагон провёл как минимум один секретный брифинг, где рассказывалась суть архитектуры ПРО «Золотой купол». Помимо этого остаётся непонятным, войдёт ли Гренландия в ПРО «Золотой купол». Дональд Трамп неоднократно говорил о том, что арктический остров может помочь укреплению обороны США посредством участия в программе, но до сих пор нет конкретики. Один из источников Reuters утверждает, что текущая архитектура «Золотого купола» не предусматривает участия Гренландии.

#сша #про #золотой купол
Источник: reuters.com
