Первый полёт был в 2024 году, но тогда взлетел лишь инженерный образец

Ещё в 2010-х годах Турция задумалась о создании истребителей собственного производства, которые будут действовать совместно с американскими F-16 и F-35. Позже страну исключили из программы по разработке истребителя пятого поколения, поэтому идея создания собственного самолёта набрала обороты. В 2023 году стало известно о прогрессе по созданию страной собственного истребителя KAAN, который уже в 2024 году совершил первый полёт для демонстрации возможностей.

Генеральный директор компании Turkish Aerospace Industries (TAI) Мехмет Демироглу заявил, что уже в этом году Турция проведёт первые лётные испытания прототипа KAAN. Проведённый в 2024 году полёт был не более чем демонстрацией возможностей, в то время как полёт прототипа будет означать старт полноценных испытаний. Демироглу отметил, что точно не готов озвучить, когда состоится полёт KAAN – в апреле или мае, но к июне истребитель точно взлетит.

После лётных испытаний первого прототипа KAAN стартует интенсивная испытательная кампания, в ходе которой до конца текущего года взлетят второй и третий прототипы. Если всё пойдёт по плану, то уже в 2029 году TAI начнёт серийное производство турецких истребителей. К 2032 году KAAN будет иметь двигатель турецкого производства, а до тех пор – американский General Electric F110.