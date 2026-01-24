Сайт Конференция
Nacvark
Франция приняла на вооружение первые серийные дроны-камикадзе MX-10 DAMOCLES
Нюанс в том, что сертифицированный Парижем FPV-дрон вряд ли станет массовым

Сухопутные войска Франции получили первую партию дронов-камикадзе MX-10 DAMOCLES, которые получили государственную сертификацию в ноябре 2025 года после разработки в течение полутора года. Об этом сообщает издание Army Recognition, ссылаясь на официальную публикацию с сайта Министерства вооружённых сил страны.

В настоящее время MX-10 DAMOCLES является единственным во Франции сертифицированным серийным FPV-дронов с боевой частью для французских вооружённых сил. Дрон может находиться в полёте около 40 минут, работая в условиях применения средств радиоэлектронной борьбы на расстоянии до 10 километров, а также имеет дневную, ночную камеры. Боевая часть дрона-камикадзе весит 550 грамм, чего достаточно для нанесения ударов по небольшим скоплениям личного состава противника.

В опубликованном коммюнике Министерства вооружённых сил Франции говорится, что в этом году военные получат до 460 MX-10 DAMOCLES. Исходя из этого, темпы производства находятся на уровне 2-3 дрона-камикадзе в сутки. Суммарно Париж закупит 1,8 тысяч таких дронов к 2030 году. Таким образом, первый серийный FPV-дрон ударного типа нельзя назвать массовым, поэтому французские подразделения по-прежнему могут полагаться лишь на собственное производство дронов-камикадзе с помощью 3D-принтеров.

#франция #дрон-камикадзе #fpv-дрон
Источник: armyrecognition.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

