Если учитывать взносы Великобритании и Японии, стоимость разработки может превышать 50 млрд евро

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто в ответ на запрос парламента страны, рассказал о финансовой составляющей программы по разработке истребителя шестого поколения Global Combat Air Programme (GCAP). Программа, реализовываемая совместно с Великобританией и Японией, направлена на получение истребителя нового поколения, а также беспилотных самолётов поддержки.

По словам Крозетто, реализация программы обойдётся Риму в 18,6 миллиарда евро, то есть в три раза больше, чем планировалось изначально (6 миллиардов евро). При этом итальянский министр упомянул только итальянскую долю. Учитывая, что страны договорились равномерно распределять нагрузку, с учётом доли Великобритании и Японии стоимость GCAP может вырасти до более чем 50 миллиардов евро.

Депутаты от оппозиционных партий раскритиковали программу, подчеркнув, что она уже превзошла по стоимости закупки истребителей пятого поколения F-35 у США. Для понимания, на американские самолёты Италия потратила тоже 18 миллиардов евро, но итальянские военно-воздушные силы получат реальные 90 современных истребителей.

Стоит понимать, что вышеупомянутые 18,6 миллиардов евро на разработку GCAP ещё не были потрачены Италией, поскольку речь идёт о долгосрочном планировании. В соответствии с планами, Рим до 2037 года совершит отдельные платежи по GCAP на сумму 8,8 миллиарда евро. Остальные средства либо уже потрачены (2 миллиарда евро на проектирование), либо будут потрачены после (7,8 миллиарда евро).