Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Италия потратит €18,6 млрд на разработку истребителя 6-го поколения GCAP
Если учитывать взносы Великобритании и Японии, стоимость разработки может превышать 50 млрд евро

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто в ответ на запрос парламента страны, рассказал о финансовой составляющей программы по разработке истребителя шестого поколения Global Combat Air Programme (GCAP). Программа, реализовываемая совместно с Великобританией и Японией, направлена на получение истребителя нового поколения, а также беспилотных самолётов поддержки.

По словам Крозетто, реализация программы обойдётся Риму в 18,6 миллиарда евро, то есть в три раза больше, чем планировалось изначально (6 миллиардов евро). При этом итальянский министр упомянул только итальянскую долю. Учитывая, что страны договорились равномерно распределять нагрузку, с учётом доли Великобритании и Японии стоимость GCAP может вырасти до более чем 50 миллиардов евро.

Депутаты от оппозиционных партий раскритиковали программу, подчеркнув, что она уже превзошла по стоимости закупки истребителей пятого поколения F-35 у США. Для понимания, на американские самолёты Италия потратила тоже 18 миллиардов евро, но итальянские военно-воздушные силы получат реальные 90 современных истребителей.

Стоит понимать, что вышеупомянутые 18,6 миллиардов евро на разработку GCAP ещё не были потрачены Италией, поскольку речь идёт о долгосрочном планировании. В соответствии с планами, Рим до 2037 года совершит отдельные платежи по GCAP на сумму 8,8 миллиарда евро. Остальные средства либо уже потрачены (2 миллиарда евро на проектирование), либо будут потрачены после (7,8 миллиарда евро).

#италия #gcap
Источник: defensenews.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пользователь купил RTX 4080 за $150 и получил видеокарту с перемаркированным GPU от RTX 3050
3
Galaxy S26 Ultra будет предлагаться в четырех цветах
+
В Германии с июля 2025 года стоимость оперативной памяти DDR5 увеличилась в среднем в 4,4 раза
+
ВВС США и Канады отправляют военные самолёты в Гренландию
6
Tweak Town: Бывший аниматор Rockstar высказался о сроках выхода GTA 7 и Red Dead Redemption 3
+
США не выполнили обязательства перед Японией по поставкам оружия на $6,9 млрд
+
ASUS представила новый UEFI BIOS для материнских плат AMD 800 серии Neo
1
В «Яндекс Картах» появилась функция трансляции своей геопозиции
3
На самой мощной тепловой электростанции в России завершена модернизация энергоблока №4
+
В России предложили ужесточить наказание за нештатные фары и выхлопные системы на автомобилях
3
Tweak Town: NVIDIA сворачивает производство мощных видеокарт для игровых ПК
1
Группа ученых при участии УрФУ проанализировала рентабельность добычи ресурсов из астероидов
+
Jefferies: Квантовые вычисления смогут взломать криптографическую защиту Bitcoin уже в 2030-х годах
1
В Косово провели испытания ударного БПЛА SKIFTER K1 с дальностью полёта более 1000 км
1
RTX 5070 Ti и RX 9070 XT начали терять позиции на ведущих торговых площадках
+
Первые обладатели AMD Ryzen 7 9850X3D уже смогли разогнать его до 5,75 ГГц по всем ядрам
3
Экипаж МКС укрылся в российском модуле «Звезда» от мощного солнечного радиационного шторма
1
Маск хочет разрабатывать процессоры быстрее NVIDIA и AMD создав самую массовую линейку чипов в мире
2
Китайский турбовентиляторный двигатель CJ-2000 достиг тяги 35,2 тонны в ходе наземных испытаний
1
Патч KB5074109 для Windows 11 сделал Outlook практически неработоспособным для ряда пользователей
4

Популярные статьи

«28 лет спустя: Часть II. Храм костей» — самое неудачное продолжение (субъективный обзор фильма)
+
Почему PlayStation 4 остаётся выгодной покупкой в 2026 году
+
Как сделать игровой ПК тихим без особых затрат — актуальные способы в 2026 году
13
Как продлить срок службы PlayStation на 3–5 лет — простые советы для геймеров
4
Объективное тестирование и сравнение семи дистрибутивов Linux в равных условиях
21
Цены, которые мы потеряли, или насколько выросла стоимость комплектующих для ПК за последние полгода
13

Сейчас обсуждают

Bryant333
04:29
Технарей столько где возьмут для обслуживания?
Новый танк Армии США M1E3 Abrams получит систему управления как у болида «Формулы-1»
vovslev
03:09
В тестах?, у меня такой же на даче стоит, летом обновил на 14600кф, пока с корпусом напряженка собрал новый комп в старом корпусе (mastercase-h500m),а 8700k воткнул в совсем старый корпус из под дачно...
Как собрать игровой ПК со сроком актуальности в пять лет и за разумную цену в январе 2026 года
vovslev
02:54
Зашипись кингспеки брать по десятке, которые могут отвалиться в любой момент, я так взял нетак NV7000 с алишки который и TLC нандом и фирма покучерявее, в итоге мне его хватило ровно на месяц, щас он ...
Как собрать игровой ПК со сроком актуальности в пять лет и за разумную цену в январе 2026 года
mozghru
02:16
После спасения Гренландии от России,будет спасена и Канада...
ВВС США и Канады отправляют военные самолёты в Гренландию
Mallory-blog
02:15
Увы, раньше психи были умнее, знали кто такой Наполеон, даже наряд подобающий могли соорудить. А этот даже LFS не смог осилить.
Объективное тестирование и сравнение семи дистрибутивов Linux в равных условиях
Лев корл
01:38
Кокосовый сфинктер😉😜😁😁😁
В Косово провели испытания ударного БПЛА SKIFTER K1 с дальностью полёта более 1000 км
DIP32
01:36
Чимба и его Chimbalix.)))
Объективное тестирование и сравнение семи дистрибутивов Linux в равных условиях
KuziakaP
01:36
Правильно. Там должен быть огнелис.
Microsoft удалила значок Google Chrome из своего рекламного видеоролика
DIP32
01:35
Не, они весьма ржачные. Просто дополнения к иллюстрациям в учебник психиатрии.)))
Объективное тестирование и сравнение семи дистрибутивов Linux в равных условиях
Henry Morgan
00:40
Объективное тестирование и сравнение семи дистрибутивов Linux в равных условиях
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter