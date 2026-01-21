По крайней мере, такую оценку предоставил начальник штаба Армии США Джордж Алан Рэнди (Randy Alan George)

Начальник штаба Армии Армии США генерал Джордж Алан Рэнди (Randy Alan George), чьи слова приводит издание Defense News, прокомментировал прогресс в разработке танка нового поколения M1E3 Abrams после того, как предварительный прототип представили на международной выставке Detroit Auto Show 2026. Как известно, M1E3 вышел на стадию создания прототипа на шесть лет раньше запланированного срока.

Американский генерал сравнил M1E3 Abrams с болидом Chevy ZR1 (Chevrolet Corvette) и «Формулы 1», подчеркнув, что новый танк получит похожую систему управления. Имелось в виду, что кабина болида внешне напоминает контроллер Xbox, а её функционал соответствует принципу: меньше кнопок – больше автоматизации, а также графических интерфейсов. Джордж Алан Рэнди признал, что его сравнение не говорит о способности M1E3 сравняться с болидом из «Формулы-1» по скорости. Тем не менее танк сможет поразить цель «за десятую долю секунды на дистанции в 400 метров». Начальник Армии США также упомянул, что над американским танком нового поколения работало много технологических компаний, которые оснастили его своим программным обеспечением. Так, например, M1E3 получит систему искусственного интеллекта GenAI (версия Gemini для военных США), что предоставит экипажу возможности цифрового проектирования. Можно предположить, что это позволит экипажу танка перед принятием решения моделировать те или иные ситуации.