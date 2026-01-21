Сайт Конференция
Nacvark
Новый танк Армии США M1E3 Abrams получит систему управления как у болида «Формулы-1»
По крайней мере, такую оценку предоставил начальник штаба Армии США Джордж Алан Рэнди (Randy Alan George)

Начальник штаба Армии Армии США генерал Джордж Алан Рэнди (Randy Alan George), чьи слова приводит издание Defense News, прокомментировал прогресс в разработке танка нового поколения M1E3 Abrams после того, как предварительный прототип представили на международной выставке Detroit Auto Show 2026. Как известно, M1E3 вышел на стадию создания прототипа на шесть лет раньше запланированного срока.

Американский генерал сравнил M1E3 Abrams с болидом Chevy ZR1 (Chevrolet Corvette) и «Формулы 1», подчеркнув, что новый танк получит похожую систему управления. Имелось в виду, что кабина болида внешне напоминает контроллер Xbox, а её функционал соответствует принципу: меньше кнопок – больше автоматизации, а также графических интерфейсов.Джордж Алан Рэнди признал, что его сравнение не говорит о способности M1E3 сравняться с болидом из «Формулы-1» по скорости. Тем не менее танк сможет поразить цель «за десятую долю секунды на дистанции в 400 метров». Начальник Армии США также упомянул, что над американским танком нового поколения работало много технологических компаний, которые оснастили его своим программным обеспечением. Так, например, M1E3 получит систему искусственного интеллекта GenAI (версия Gemini для военных США), что предоставит экипажу возможности цифрового проектирования. Можно предположить, что это позволит экипажу танка перед принятием решения моделировать те или иные ситуации.

#сша #армия сша #m1e3 abrams #m1e3
Источник: defensenews.com
Сейчас обсуждают

vovslev
03:09
В тестах?, у меня такой же на даче стоит, летом обновил на 14600кф, пока с корпусом напряженка собрал новый комп в старом корпусе (mastercase-h500m),а 8700k воткнул в совсем старый корпус из под дачно...
Как собрать игровой ПК со сроком актуальности в пять лет и за разумную цену в январе 2026 года
vovslev
02:54
Зашипись кингспеки брать по десятке, которые могут отвалиться в любой момент, я так взял нетак NV7000 с алишки который и TLC нандом и фирма покучерявее, в итоге мне его хватило ровно на месяц, щас он ...
Как собрать игровой ПК со сроком актуальности в пять лет и за разумную цену в январе 2026 года
mozghru
02:16
После спасения Гренландии от России,будет спасена и Канада...
ВВС США и Канады отправляют военные самолёты в Гренландию
Mallory-blog
02:15
Увы, раньше психи были умнее, знали кто такой Наполеон, даже наряд подобающий могли соорудить. А этот даже LFS не смог осилить.
Объективное тестирование и сравнение семи дистрибутивов Linux в равных условиях
Лев корл
01:38
Кокосовый сфинктер😉😜😁😁😁
В Косово провели испытания ударного БПЛА SKIFTER K1 с дальностью полёта более 1000 км
DIP32
01:36
Чимба и его Chimbalix.)))
Объективное тестирование и сравнение семи дистрибутивов Linux в равных условиях
KuziakaP
01:36
Правильно. Там должен быть огнелис.
Microsoft удалила значок Google Chrome из своего рекламного видеоролика
DIP32
01:35
Не, они весьма ржачные. Просто дополнения к иллюстрациям в учебник психиатрии.)))
Объективное тестирование и сравнение семи дистрибутивов Linux в равных условиях
Henry Morgan
00:40
Объективное тестирование и сравнение семи дистрибутивов Linux в равных условиях
lighteon
23:36
11 ГБ памяти подключенные по веселой такой шине 256+96, не 256+128. Закономерно, что увеличение памяти дало свои плюсы и не придется упереться в узкую шину адаптера, когда данные полезут в этот обрубо...
Ретроклокинг: DDR3 на пределе возможностей или жизнь за пределами трех гигагерц
