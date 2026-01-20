Стоимость контракта составляет 330 миллионов евро

EuroTrophy, являющаяся европейским производителем израильских систем активной защиты Trophy, объявила о получении контракта от KNDS Deutschland на поставку оборудования в рамках программы Leopard 2A8. Компания оснастит своей системой активной защиты танки Leopard 2A8, заказанные Литвой, Нидерландами, Чехией и Хорватией.

Контракт общей стоимостью 330 миллионов евро предусматривает поставку Trophy, запасных частей, вспомогательное оборудование и услуг по обучению, интеграции оборудования. В пресс-релизе EuroTrophy напоминает, что их системы активной защиты уже поставляются для M1 Abrams, Merkava IV, Boxer, Patria, Namer и другие боевые машины пехоты.

Не уточняется, какое именно количество Trophy будет поставлено, но вышеупомянутые страны приобрели у Германии в среднем от 40 - 50 танков Leopard 2A. Таким образом, теоретически Trophy может быть установлена на все 178 танков, если стоимость контракта охватывает всю заказанную бронетехнику.

Система активной защиты Trophy приобрела в Европе особую популярность в 2024 году, когда производитель доказал, что защитные системы могут перехватить не только противотанковые ракеты, но и дроны-камикадзе, а также FPV-дроны, сбрасывающие на верхнюю часть танка боеприпасы.