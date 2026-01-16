Его оснащение необходимым оборудованием и испытания продолжаются

В Гданське (Польша) состоялся спуск на воду второго корабля радиоэлектронной разведки ORP Henryk Zygalski, построенного шведской компанией Saab для Военно-морских сил Польши. Отмечается, что это последний корабль данного класса, заказанный для польских военно-морских сил.

В пресс-релизе шведской компании напомнили, что спуск первого корабля радиоэлектронной разведки под наименованием Jerzy Różycki состоялся 1 июля 2025 года. Перед вводом в эксплуатацию оба корабля будут оснащены необходимыми системами радиоэлектронной разведки и пройдут ходовые испытания. Системы радиоэлектронной разведки морского базирования позволяют получать важные разведывательные данные по всему спектру возможностей на основе приёма и анализа электромагнитного излучения.

Saab выступает в качестве основного подрядчика по контракту, в то время как польская верфь Remontowa Shipbuilding SA занимается строительством, а компания MMC – оказывает поддержку в проектировании. При этом шведская компания несёт полную ответственность за оснащение корабля необходимым оборудованием и его передачу польскому флоту. Ожидается, что полное завершение оснащения кораблей необходимым оборудованием и проведение ходовых испытаний откроет путь к принятию ORP Jerzy Różycki и Henryk Zygalski на вооружение к 2027 и 2028 годам соответственно.