Страна присоединилась к НАТО в 2009 году, а годом ранее отменила всеобщую воинскую повинность

В этом году в Хорватии возобновляют призыв на прохождение срочной военной службы, которая была отменена в 2008 году, за год до вступления страны в НАТО. Решение было принято ещё в прошлом году, но его реализация началась только сейчас.

Как сообщает румынский портал Digi24, в первые дни 2026 года около 1,2 тысяч молодых граждан получили уведомление о призыве. При этом их призывают только на два месяца военной службы, что существенно меньше, чем обычный срок службы в подобном формате. По мнению министра обороны страны Ивана Анусича, военная служба позволит молодёжи избавиться от «вредных привычек».

В отличие от Германии, хорватские граждане спокойно отнеслись к предложенной в 2024 году идее возобновления военной службы. Социологические опросы показали, что семь из десяти хорватов поддерживают возвращение срочной службы, а партия, выдвинувшая инициативу, успешно переизбралась в парламент. Парламентарии также без проблем утвердили соответствующий законопроект.

Стоит отметить, что в настоящее время численность Вооружённых сил Хорватии составляет всего лишь 15 тысяч военнослужащих-контрактников. Суммарно в стране проживает около 4 миллионов человек.