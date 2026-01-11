Сайт Конференция
Nacvark
США могут снять часть санкций с Венесуэлы уже на следующей неделе
По всей видимости, венесуэльское правительство активно сотрудничает с Вашингтоном по вопросу экспорта нефти

Министр финансов США Скотт Бессент (Scott Kenneth Homer Bessent) в интервью Reuters заявил, что уже на следующей неделе Вашингтон может принять решение о частичном снятии санкций с Венесуэлы. Такое решение необходимо, чтобы упростить продажу венесуэльской нефти. Стоит напомнить, что ещё неделю назад США наносили удары по Каракасу и осуществили интервенцию с целью ареста экс-президента страны Николаса Мадуро.

Бессент также анонсировал проведение встреч на следующей неделе с главами Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка, чтобы обсудить с ними возобновление сотрудничества с Венесуэлой. Это также может открыть путь к разморозке венесуэльских активов на сумму 5 миллиардов долларов, которые впоследствии используют для восстановления экономики страны.

Венесуэла на протяжении последних десятилетий находилась под большим количеством санкций США, а также не взаимодействовала с МВФ и Всемирным банком. Экс-президент страны Уго Чавес (1999 - 2013 годы) считал, что Каракас нет необходимости обращаться в Вашингтон и международные организации для получения финансирования.

#сша #венесуэла
Источник: reuters.com
Сергей Козлов
08:27
Принуждения нет до сих пор, так как ДЛСС сугубо опциональная фишка. Можно играть на 3070 с ФСР например.
DLSS 4.5 Quality на RTX 5080 обеспечивает меньший fps по сравнению с нативным разрешением в RDR 2
Dangerous
08:15
Рыжему балаболу надо с Меланией развестись и жениться на короле Дании Фредерике Х. И будет у них крепкая гейропоамерская семья с объединением государств без воин, как поступали короли и цари до истор...
The Telegraph: Великобритания и Европа обсуждают миссию НАТО в Гренландии
Димасик
07:37
Вукраина не проканала у америкосов, теперь они комедию на Гренландии начинают, такими темпами они Гейропу быстро расшатают!)))
The Telegraph: Великобритания и Европа обсуждают миссию НАТО в Гренландии
Владимир
07:10
Я бы на виртуалки пустил
Сравнение i7-5820K и i7-6800K в одинаковых условиях, их плюсы и минусы
Владимир
07:07
Ерунду не неси.
Сравнение i7-5820K и i7-6800K в одинаковых условиях, их плюсы и минусы
Владимир
07:07
Эта материнка когда-то была хорошей, сейчас ничего интересного
Сравнение i7-5820K и i7-6800K в одинаковых условиях, их плюсы и минусы
ark-bak
07:06
Англосаксы какие-то упоротые, им сказали не суй пальцы в розетку, а они - нет, мы попробуем...
Великобритания потратит £200 млн на подготовку к размещению войск на территории Украины
Сергей Анатолич
06:19
Это те войска которым должна будет обеспечена 100% безопасность? Я думаю англичаны успеют распилить ещё не один раз по £200 млн, прежде чем поймут, что этого не будет.
Великобритания потратит £200 млн на подготовку к размещению войск на территории Украины
Сергей Анатолич
06:15
А ведь, как всегда бывает, по протестующим будет открыт огонь. И ни одну бл..дь не будет волновать кто откроет этот огонь!
WSJ: В США провели консультации по поводу возможных ударов по Ирану
Михаил Авраменко
05:44
Да не поедет он никуда, ибо лентяй и нищук. Его максимум - жалобно хрюкать про "ужасную жизнь" в России.
В России расширили список заболеваний для бесплатного лечения по ОМС
