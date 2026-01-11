По всей видимости, венесуэльское правительство активно сотрудничает с Вашингтоном по вопросу экспорта нефти

Министр финансов США Скотт Бессент (Scott Kenneth Homer Bessent) в интервью Reuters заявил, что уже на следующей неделе Вашингтон может принять решение о частичном снятии санкций с Венесуэлы. Такое решение необходимо, чтобы упростить продажу венесуэльской нефти. Стоит напомнить, что ещё неделю назад США наносили удары по Каракасу и осуществили интервенцию с целью ареста экс-президента страны Николаса Мадуро.

Бессент также анонсировал проведение встреч на следующей неделе с главами Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка, чтобы обсудить с ними возобновление сотрудничества с Венесуэлой. Это также может открыть путь к разморозке венесуэльских активов на сумму 5 миллиардов долларов, которые впоследствии используют для восстановления экономики страны.

Венесуэла на протяжении последних десятилетий находилась под большим количеством санкций США, а также не взаимодействовала с МВФ и Всемирным банком. Экс-президент страны Уго Чавес (1999 - 2013 годы) считал, что Каракас нет необходимости обращаться в Вашингтон и международные организации для получения финансирования.