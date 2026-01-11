В ходе эксперимента прошлось пожертвовать 72 дронами

Генеральное управление вооружений Франции (DGA) провело эксперимент, в ходе которого французские военные сбрасывали FPV-дроны через задний отсек (рампа) и боковые двери военно-транспортного самолёта A400M. Всего было сброшено 72 дрона (51 через рампу 21 через боковые двери), но на этом военные не планируют останавливаться, готовясь к следующим испытаниям с использованием других моделей самолёта – C-130J и CASA CN-235.

Сам эксперимент, очевидно, не был лишён смысла. Французские военные хотели проверить, смогут ли транспортные самолёты выступать в качестве склада FPV-дронов для их сброса с последующим запуском на высоких скоростях. Дело в том, что при сбросе дрона на него влияют воздушные потоки, которые усложняют дальнейшую стабилизацию в воздухе и переход в режим барражирования. При сбросе дронов через боковые двери они подвергаются воздействию интенсивного локального воздушного потока вблизи фюзеляжа, в то время как при запуске с рампы необходимо учитывать турбулентность следа самолёта и поток воздуха от пропеллера.

Несмотря на все нюансы, сброс дронов с транспортного самолёта имеет очевидные преимущества: сокращения времени развёртывания, возможность одновременного запуска большого количества беспилотников и эффект внезапного появления. Сброшенные беспилотники представляли собой макеты без электроники, но, вероятнее всего, какое-то оборудование на них было, чтобы передать данные про полёт дрона.