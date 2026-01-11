Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Во Франции провели эксперимент со сбросом FPV-дронов с борта самолёта A400M
В ходе эксперимента прошлось пожертвовать 72 дронами

Генеральное управление вооружений Франции (DGA) провело эксперимент, в ходе которого французские военные сбрасывали FPV-дроны через задний отсек (рампа) и боковые двери военно-транспортного самолёта A400M. Всего было сброшено 72 дрона (51 через рампу 21 через боковые двери), но на этом военные не планируют останавливаться, готовясь к следующим испытаниям с использованием других моделей самолёта – C-130J и CASA CN-235.

Сам эксперимент, очевидно, не был лишён смысла. Французские военные хотели проверить, смогут ли транспортные самолёты выступать в качестве склада FPV-дронов для их сброса с последующим запуском на высоких скоростях. Дело в том, что при сбросе дрона на него влияют воздушные потоки, которые усложняют дальнейшую стабилизацию в воздухе и переход в режим барражирования. При сбросе дронов через боковые двери они подвергаются воздействию интенсивного локального воздушного потока вблизи фюзеляжа, в то время как при запуске с рампы необходимо учитывать турбулентность следа самолёта и поток воздуха от пропеллера.

Несмотря на все нюансы, сброс дронов с транспортного самолёта имеет очевидные преимущества: сокращения времени развёртывания, возможность одновременного запуска большого количества беспилотников и эффект внезапного появления. Сброшенные беспилотники представляли собой макеты без электроники, но, вероятнее всего, какое-то оборудование на них было, чтобы передать данные про полёт дрона.

#франция #fpv-дрон #a400m
Источник: aerotime.aero
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Два новых эксперимента подтвердили правоту Бора в споре с Эйнштейном о свойствах фотона
5
Украина переносит часть производства БПЛА и ракет в Польшу
1
Janes: Индонезия стремится приобрести у Южной Кореи истребители KF-21 Boramae в кредит
+
Найденная в Турции 7500-летняя печать указывает на высокий уровень развития общества каменного века
+
Видеокарты Nvidia RTX 60 появятся не раньше 2027 года
1
В Роспотребнадзоре предупредили о распространенной ошибке при хранении продуктов в холодильнике
+
Руководство Dell признало – покупателям не интересен искусственный интеллект в ПК
1
В Финляндии потребление электроэнергии достигло исторического максимума
1
Новые материнские платы AMD AM5 от ASUS оснащены 64 МБ UEFI для поддержки будущих процессоров Ryzen
6
Пользователь поделился своим способом предупреждения расплавления разъёма питания видеокарты
4
Археологи-любители обнаружили в Венгрии три нетронутых захоронения воинов X века
+
В Тольятти сфотографировали новую Lada Vesta Sport
+
Стоимость партии из 100 серверных планок DDR5 в Китае выросла до 700 тысяч долларов
+
NVIDIA DLSS 4.5 снижает производительность видеокарт
3
Немецкие ученые предполагают наличие связи человеческого сознания с квантовым полем
+
Science: струя от сверхмассивной чёрной дыры подавляет звездообразование в галактике VV 340A
+
Hardware Unboxed протестировали DLSS 4.5 на различных поколениях видеокарт GeForce RTX
+
Samsung сообщила о росте операционной прибыли в 3 раза на фоне бума памяти для ИИ
+
AMD анонсировала встраиваемые процессоры Ryzen AI P100 и X100
+
Рекомендации производителя не помогли владельцу RTX 5090 избежать расплавления разъёма питания
13

Популярные статьи

Прошитая PlayStation 4 Pro в 2026 году — стоит ли покупать заядлому геймеру
4
Как продлить жизнь старому ПК, если с такими ценами на ОЗУ и SSD покупку нового придется отложить
15
«Шелби Оукс. Город-призрак», «Тайны пещер Регулус», «Операция Левиафан»: краткий обзор фильмов
1
Сравнение i7-5820K и i7-6800K в одинаковых условиях, их плюсы и минусы
13
Комп в корпусе от XBOX 360 - мой DIY проект
8

Сейчас обсуждают

fynjy_2005
04:54
Идея в целом хорошая..но т.к. использовались дешевые пк комплектующие, видно колхозность. Если бы, например, мп. имела встроенную заднюю панель - все выглядело бы естетичнее..по мп нижнего класса..По ...
Комп в корпусе от XBOX 360 - мой DIY проект
AdwXp
03:47
5900
Что делать, если нужен ПК, а денег мало - три антикризисные сборки за 28, 40 и 45 тысяч рублей
AdwXp
03:39
У меня zalman m2 mini, через пару лет все накроется исходя из этой статьи!
Как продлить жизнь старому ПК, если с такими ценами на ОЗУ и SSD покупку нового придется отложить
fynjy_2005
03:17
а азмчем дома с только бесполезных старых ядер..тогда уже улучше собрать что-то из 1700 сокета
Сравнение i7-5820K и i7-6800K в одинаковых условиях, их плюсы и минусы
fynjy_2005
03:16
И какие что они затащат? если комп обошелся 5к+, то это просто трата денег на старье, т.к. 2600+люббая плата ам4 даст +- тоже но с возможным апом на зен3, который размакжет эти процессоры. Жаль нет ср...
Сравнение i7-5820K и i7-6800K в одинаковых условиях, их плюсы и минусы
Waramagedon
02:30
есть и под игровую, "ищите Шура, ищите" )
Как я сделал тонкий настенный корпус под мощное железо - проект и чертежи
Waramagedon
02:20
Езжай в америку или европу, откроешь для себя много нового. - очереди к специалисту от полугода до пару лет и бесплатная медицина встанет в копеечку если конечно потянешь её.
В России расширили список заболеваний для бесплатного лечения по ОМС
Waramagedon
02:15
чем ты дома так занят, что тебе нужно 32 ядра? Шлак это то, что в голове у тех, кто каждый год меняет процессор.
Сравнение i7-5820K и i7-6800K в одинаковых условиях, их плюсы и минусы
Waramagedon
02:11
С какого перепугу? Вполне рабочие машинки с любыми видеокартами на рынке тянут все игры если вас интересует только это.
Сравнение i7-5820K и i7-6800K в одинаковых условиях, их плюсы и минусы
Унижаем скуфца и черта Непранова -Китю
00:55
В реальности ты черт опущенный даже шишкинсом с погоняло машка -полотер.Так что сди молчи щеканц Твое место у параши и ты то знаешь
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter