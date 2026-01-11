На эту закупку потратят около $140 млн, что говорит о крупном размере контракта

Управление по материально-техническому обеспечению Вооружённых сил Швеции (FMV) заключило контракт с компанией Saab на поставку дистанционно управляемых боевых станций Trackfire RWS общей стоимостью 1,5 миллиарда шведских крон (около 140 миллионов долларов). Поставки турелей запланированы на период с 2026 по 2028 год.

В рамках данного контракта Trackfire RWS будут переданы подразделениям вооружённых сил страны, в частности, десантным силам. Судя из стоимости контракта и сроков поставок, речь идёт о достаточном крупном заказе, хотя Saab не раскрывает все подробности.

Trackfire RWS является стабилизированной дистанционно управляемой турелью с двумя видами оружия, включая 30-мм автоматическую пушку M230LF Bushmaster, которая разрабатывалась для эффективной борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Система может быть размещена как на стационарном модуле, так и интегрирована на мобильные платформы (например – внедорожники). Таким образом, речь идёт о решении, потенциально способном создать мобильные группы по борьбе с БПЛА или защитить отдельные объекты с помощью дистанционно управляемых турелей.