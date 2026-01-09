Взамен Варшава финансирует поставки оружия Киеву и готовит очередной пакет военной помощи

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, чьи слова приводит издание TVP World, заявил, что Украина переносит часть собственного производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и ракет на польские территории. Взамен Варшава финансирует поставки украинской армии американского оружия в рамках инициативы PURL, а также выделяет пакеты военной помощи. Сикорский акцентирует внимание на «взаимности» между странами в контексте оборонного сотрудничества.

Польский министр упомянул, что перенос украинского производств в Польше позволяет Киеву пользоваться преимуществами программ Европейского союза по развитию оборонной промышленности Европы. Судя по всему, он имел в виду, что украинские компании, работающие на территории Европейского союза, могут сотрудничать с другими европейскими странами и получать от них контракты. Так, например, Европейская комиссия планирует выделить европейским странам кредиты на сумму 150 миллиардов евро (инициатива SAFE), что позволит им инвестировать в своё перевооружением. Некоторая часть из этой суммы может достаться украинским компаниям.

Радослав Сикорский призывает Европу взять большую ответственность за собственную оборону, сократив зависимость от США. По его мнению, европейские вооружённые силы должны быть такими, чтобы конфронтация с ними означала стратегическую ошибку.