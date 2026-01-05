По данным издания, Белый дом заранее пытается убедить нефтяных гигантов инвестировать в разработку венесуэльских месторождений

Издание Reuters, ссылаясь на информированные источники, пишет, что представители Белого дома и Государственного департамента США в последние недели обращались к руководству американских нефтяных компаний с призывом как можно быстрее вернуться в Венесуэлу, инвестировав значительные средства в разработку месторождений.

По данным издания, Вашингтон призвал крупные компании инвестировать в план США по восстановлению нефтяной отрасли Венесуэлы, если они рассчитывают получить обещанную им компенсацию за конфискованные Каракасом активы. Как известно, в 2000-х годах ряд нефтяных компаний США покинули Венесуэлу из-за требования перейти к формату совместных предприятий с венесуэльским правительством. Впоследствии их активы были национализированы. Далеко не всем компаниям удалось добиться компенсации, а те, кто её всё-таки получил, в полной мере не были удовлетворены суммой.

Ранее Дональд Трамп пообещал многомиллиардные инвестиции от США в разработку нефти на территории Венесуэлы. Американский президент заверил, что многие компании готовы вложить миллиарды долларов для восстановления нефтяной инфраструктуры в Венесуэле. Судя по информации Reuters, Белый дом заранее хочет убедиться, что американские компании готовы инвестировать в добычу венесуэльской нефти.