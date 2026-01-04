Обусловлено это не несогласием с действием властей США, а другими причинами

Эксперт по правовым вопросам Эли Хониг, занимавший должность помощника прокурора Южного округа США Эли Хониг, в интервью CNN заявил о стремлениях ведущих адвокатов страны представлять интересы арестованного американской армией президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Как известно, венесуэльского политика задержали в ходе операции США в Каракасе, после чего предъявили ему обвинение в сговоре с целью хранения и сбыта запрещённых веществ, оружия и взрывчатых веществ.

Американский юрист объясняет, что дело Мадуро привлекательно для высококвалифицированных адвокатов защиты сразу по нескольким причинам. Во-первых, венесуэльский президент является «очень богатым человеком», поэтому он готов заплатить большие деньги за свою защиту. Во-вторых, дело получит большой резонанс, который позволит известным адвокатам напомнить о себе.

Помимо этого, делопроизводство и судебный процесс, вероятно, привнесут в конституционное и международное право новые прецеденты, которые некоторые адвокаты хотели бы представить.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес предстанут перед судом Нью-Йорка. На момент написания материала Мадуро доставили в Метрополитенский исправительный центр в Бруклине, перед этим сняв его отпечатки пальцев.