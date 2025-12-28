Ожидаются новые поставки в следующие годы

Несколько дней назад Министерство обороны Белоруссии в своём официальном Telegram-канале сообщило о прибытии новой партии истребителей Су-30СМ2 российского производства. Точное количество переданных самолётов не раскрывается. В этом году белорусские военно-воздушные силы уже получали две партии Су-30СМ2 в мае и августе, то есть переданные в декабре истребители – третья поставка за год.

Заместитель командующего военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны (начальник авиации) полковник Александр Беляев подчеркнул, что самолёты ожидают прохождения технического изучения на авиационной базе, после чего будут переданы для выполнения задач в воздушном пространстве страны. По его оценкам, займёт это максимум две недели.

Беляев подчеркнул, что переданная в этом месяце партия истребителей Су-30СМ2 не является последней. В следующие годы ожидаются поставки новой авиационной техники ввиду необходимости модернизации военно-воздушных сил.

Су-30СМ2 является новой модификацией Су-30СМ, на которую установлены двигатели АЛ-41Ф1С от Су-35С с управляемым вектором тяги. Помимо этого, самолёт оснащён модернизованным радаром, усовершенствованным радиоэлектронным оборудованием, а номенклатура доступных вооружений расширена.