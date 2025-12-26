Выход на ежегодный объём в 100 миллионов тонн невозможен в ближайшее время

Заместитель председателя российского правительства Александр Новак заявил, что Россия продолжит развивать производство сжиженного природного газа (СПГ), но выход на ежегодный объём в 100 миллионов тонн отложен на несколько лет. Он напомнил, что именно такие производственные объёмы рассматривались в качестве целевого показателя к 2030 году.

Однако, по словам Новака, из-за вводимых против России санкций планируемые сроки «сдвинуты вправо», то есть произойдёт это не раньше 2030 года. При этом российский чиновник заверил, что в стране продолжается строительство заводов по выпуску СПГ.

За последние годы страны Европейского союза, являющиеся одним из крупнейших импортёров СПГ, сократили поставки из России. После 2022 года США заняли место крупнейшего поставщика СПГ странам Европейского союза, хотя ещё 5 лет назад Россия сохраняла эту позицию за собой и имела перспективу увеличения поставок. Стоит понимать, что увеличение производства СПГ напрямую зависит от имеющегося на рынке спроса. Если у страны отсутствуют потенциальные импортёры СПГ, увеличение производства является нецелесообразным.