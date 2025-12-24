Компания хочет получить от Лондона крупный контракт, а в случае отказа – покинуть страну

Как сообщает издание The Telegraph и другие британские СМИ, генеральный директор компании Leonardo (Италия) Роберто Чинголани в письме министру оборону Великобритании Джону Хили предупредил чиновника о возможном закрытии британского предприятия. Чинголани подчеркнул, что получение крупного контракта на поставку британским военно-воздушным силам новых вертолётов является «краеугольным камнем» для сохранения присутствия Leonardo на территории страны.

Итальянская компания сохраняет значительное количество производственных мощностей в Великобритании, поддерживая порядка тысячи рабочих мест в оборонной промышленности страны. При этом Leonardo никак не могут заключить контракт с британским оборонным ведомством на поставку вертолётов AW149, хотя компания осталась единственным претендентом в тендере. Речь идёт о потенциальном заказе стоимостью около 1 миллиарда фунтов стерлингов.

Роберто Чинголани в своём письме британскому министру объяснил, что продолжающиеся задержки или отмена контракта вовсе могут заставить компанию пересмотреть стратегию инвестиций в Великобританию вплоть до ухода с британского рынка.

Судя по всему, задержки в заключении контракта обусловлены приоритетами Лондона, который предпочитает направить финансирование на другие проекты, не связанные с заказом новых вертолётов. Другой вопрос в том, что это ставит под угрозу тысячи рабочих мест в стране.