Осло является одним из поставщиков зимнего обмундирования украинской армии

Норвегия является одной из стран, которая ещё в 2022 году начала оказывать Украине военную помощь, в том числе путём поставок зимнего обмундирования. Страна расположена в Северной Европе, где зимы более холодные, чем в восточной части континента, поэтому норвежская армия не испытывала проблем с оснащением зимней экипировкой. Как сообщает газета Forsvarets forum, приводя слова различных офицеров, из-за поставок Украине зимнего обмундирования норвежская армия всё же столкнулась с нехваткой хорошего снаряжения, особенно тёплой одежды.

Вооружённые силы Норвегии испытывают нехватку утеплённых бандан, балаклав, защитных касок, бронежилетов, термобелья и другого обмундирования. Начальник отдела охраны труда военно-морских сил страны Роберт Хансен подчеркнул, что Осло оказывает значительный вклад в помощь Украине, но порой это ставит под сомнение боеспособность норвежской армии. В то же время главнокомандующий вооруженных сил Норвегии Эйрик Кристофферсен наоборот считает, что помощь Киеву в данном случае приоритетнее, чем наличие у норвежских военных всего необходимого обмундирования. Однако Кристофферсен согласен, что нехватка снаряжения у норвежских военных – тоже неприемлема.

Бригаде «Норд», действующей на севере страны, пришлось отменить плановые учения попросту из-за нехватки тёплой одежды. Командующий бригады отметил, что, по его оценкам, вряд ли такая проблема ограничивается только их подразделением. Главный военный офицер армии Торгрим Фошауг подтвердил проблему, напомнив, что при подготовке к учениям необходимо учитывать много факторов: погода, условия, время суток и уровень подготовки подразделения. Теперь же ещё необходимо учитывать, имеется ли у личного состава необходимое снаряжение.