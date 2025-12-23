По данным Hartpunkt, стоимость контракта составляет около 1,52 млрд евро

Компания General Atomics Aeronautical Systems (США) поставит Военно-морским силам Германии восемь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) MQ-9B SeaGuardian, являющихся морской версией SkyGuardian с другим радаром – Leonardo Seaspray 7500. Такая закупка, одобренная парламентом страны ещё 18 декабря, дополнит разведывательные возможности немецкого флота, который недавно получил первый свой противолодочный самолёт P-8A Poseidon.

По данным издания Hartpunkt, стоимость контракта составит примерно 1,52 миллиарда евро. В эту стоимость входят запасные запчасти и услуги по обучению. Ожидается, что поставка БПЛА состоится в период с 2028 по 2030 год, после чего их разместят на военно-морской авиабазе Нордхольц. Уже в следующем десятилетии немецкие MQ-9B SeaGuardian планируют модернизовать до противолодочной конфигурации.

Депутат Бундестага Бастиан Эрнст, член комитета обороны, считает, что закупка MQ-9B SeaGuardian в установленные сроки внесёт значительный вклад в противолодочные возможности Бундесвера. При этом он призывает не забывать о необходимости наличия специальной инфраструктуры, которая позволит эксплуатировать БПЛА.