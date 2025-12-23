Сайт Конференция
Nacvark
США могут продать конфискованные у Венесуэлы танкеры с нефтью
Об этом сообщил президент США Дональд Трамп (Donald John Trump)

Как известно, армия США продолжает свою операцию в Карибском море, блокируя коммерческое судоходство в акватории. Особый интерес для Вашингтона представляют суда, выходящие из портов Венесуэлы, а именно – танкеры с нефтью, находящиеся под американскими санкциями. Как известно, американское правительство арестовало уже три таких танкера. При этом до сих пор было непонятно, какая дальнейшая судьба у данных судов.

Президент США Дональд Трамп (Donald John Trump), чьи слова приводит издание Reuters, заявил, что Вашингтон, возможно, продаст венесуэльскую нефть или сохранит её. Во втором случае она будет использована для пополнения стратегических резервов США. Таким образом, в обоих случаях Вашингтон не станет возвращать Венесуэле нефть.

Следует добавить, что США уже конфисковывали имущество Венесуэлы, но обычно речь шла о самолётах. Так, например, в 2024 году Министерство юстиции США объявило об аресте самолёта Dassault Falcon 900EX, использующегося в качестве президентского борта Николаса Мадуро. Самолёт арестовали в Доминиканской Республики, откуда перенаправили в штат Флорида.

#сша #нефть #венесуэла #танкер
Источник: reuters.com
