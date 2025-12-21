Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
США перехватили у берегов Венесуэлы очередной танкер с нефтью
Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на информированные источники

Армия США осуществила перехват в Карибском море очередного танкера, вышедшего из венесуэльских портов для экспорта нефти иностранному государству. Об этом сообщает издание Reuters, ссылаясь на информированные источники.

В материале издания напоминают, что это уже второй проведённый США захват нефтяного танкера за последние недели. Вашингтон объявил блокаду находящимся под американскими санкциями торговым судам, в частности танкерам, которые экспортируют нефть из Венесуэлы. Такие меры обусловлены новой политикой США по оказанию давлению на Венесуэлу, чьи доходы во многом зависят от экспорта нефти.

Операции по захвату танкеров проводит Береговая охрана США при поддержке военно-морских сил. Американские власти не раскрывают название, флаг и объём фактического груза захваченных танкеров. При этом операции осуществляются в международных водах, то есть США не нарушают территориальную целостность Венесуэлы, а лишь блокируют выход танкеров в открытую акваторию.

Ранее уже была информация о том, что Венесуэла начала сопровождать нефтяные танкеры военными кораблями. Пока непонятно, насколько эти меры эффективные, но перехват танкеров, сопровождаемых военными кораблями, усложняет подобные операции из-за рисков прямого столкновения.

#сша #венесуэла #карибское море
Источник: reuters.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Два сверхзвуковых стратегических ракетоносца Ту-160М вошли в состав ВКС России
+
Samsung начала внутреннее расследование касающееся поставок памяти
+
Геймерам необходимо обновить BIOS матплаты для возможности играть в Valorant
+
Бесплатный VPN для Chrome тайно собирал конфиденциальные данные пользователей
1
Процессоры Intel Core Ultra 400K Nova Lake-S получат до 52 ядер
15
Удачливый покупатель приобрёл GTX 1660 Super всего за $8 в комиссионном магазине
+
Ученые подтвердили, что Арктика на Аляске горит как никогда за последние 3000 лет
3
США нанесли массированный удар по целям в Сирии
5
ТАСС: Во избежание ситуаций наподобие «дела Долиной», нужна страховка сделок при покупке квартир
2
Honda обновила седан Accord для 2026 модельного года
+
Tom's Hardware: Тайвань хочет запретить экспорт самых передовых чипов TSMC в США
1
Легендарную GeForce GTX 1080 Ti проверили в AAA-играх 2025 года
+
Археологи в узорах на древней керамике увидели первые свидетельства математики до изобретения чисел
+
В России сертифицирован повторяющий Geely Preface седан Volga C50
+
Китайский суперавианосец «Фуцзянь» впервые прошёл через Тайваньский пролив во время боевой службы
+
На Прямую линию с президентом поступили сообщения от граждан, недовольных интернет-блокировками
+
NVIDIA и SK hynix готовят новый SSD для ИИ с десятикратным повышением производительности
+
Половина квартир в новостройках в российских городах-миллионниках остается непроданной
2
Путин — о повышении утильсбора: «Надеюсь, что и эта мера будет не вечной»
1
Benchlife: Nvidia планирует масштабное сокращение производства видеокарт GeForce
+

Популярные статьи

«Тихая ночь, смертельная ночь» (2025): очередное «переосмысление» классического молодежного слэшера
+
ТОП-6 проблем сверхтонких смартфонов
3
Душевная подборка рождественских и новогодних игр — от ретро-гейминга до современности
3

Сейчас обсуждают

Johan_WTF
06:02
World of GTA
По слухам, GTA 6 может превратиться в MMORPG
Johan_WTF
05:55
Я топлю за Россию, наследницу СССР, которая научилась строить самолеты... которые СССР ещё 50 лет назад строил без нанотехнологий.
Sukhoi Superjet 100 стал полностью российским самолётом и больше не зависит от импорта
Johan_WTF
05:36
Забыли ещё добавить Иранских хакеров, для полноты картины, а ещё хуситских, палестинских, венесуэльских и кто там ещё неугодный? допишите сами
Российские хакеры на протяжении пяти лет умело скрывали своё присутствие в сетях Amazon
VRoman
04:15
Малый вес - это преимущество только для тех кому за 80 лет. Остальный спокойно справляются. Я вот наоборот из тех кто любит тяжёлые часы и браслеты по пол кило.
ТОП-6 проблем сверхтонких смартфонов
E. S.
03:17
Так байкал именно замена ан2
В Минпромторге определили сроки первого полета «Байкала» с российским двигателем
Владимир
03:01
Современную кек)) ладна бы передовую/флагманскую или на крайняк не имеющую аналогов в мире но современная там тока подвеска...
Ветеран ФСБ Александр Безверхний назвал полным провалом попытку угона МиГ-31
rafo15
01:32
Все он правильно говорит. Как раз сказки про темные материи не похожи на научное объяснение. А версия канадского физика, похожа на нормальное научное объяснение, которое можно спокойно доказать просты...
Новое исследование ставит под сомнение существование темной материи и энергии как таковой
Я - Константин
01:29
С новым годом ;)
Душевная подборка рождественских и новогодних игр — от ретро-гейминга до современности
Chaтo-OverBoт
01:07
Что, тов. пендосы, видит око Селену да зуб не ймёт? Печалька, однако.
Трамп призвал к возвращению США на Луну в рамках указа о космической политике
Chaтo-OverBoт
01:05
Америка - стронг, вона прийде - порядок наведе. Да, зашкварк?
США нанесли массированный удар по целям в Сирии
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter