Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на информированные источники

Армия США осуществила перехват в Карибском море очередного танкера, вышедшего из венесуэльских портов для экспорта нефти иностранному государству. Об этом сообщает издание Reuters, ссылаясь на информированные источники.

В материале издания напоминают, что это уже второй проведённый США захват нефтяного танкера за последние недели. Вашингтон объявил блокаду находящимся под американскими санкциями торговым судам, в частности танкерам, которые экспортируют нефть из Венесуэлы. Такие меры обусловлены новой политикой США по оказанию давлению на Венесуэлу, чьи доходы во многом зависят от экспорта нефти.

Операции по захвату танкеров проводит Береговая охрана США при поддержке военно-морских сил. Американские власти не раскрывают название, флаг и объём фактического груза захваченных танкеров. При этом операции осуществляются в международных водах, то есть США не нарушают территориальную целостность Венесуэлы, а лишь блокируют выход танкеров в открытую акваторию.

Ранее уже была информация о том, что Венесуэла начала сопровождать нефтяные танкеры военными кораблями. Пока непонятно, насколько эти меры эффективные, но перехват танкеров, сопровождаемых военными кораблями, усложняет подобные операции из-за рисков прямого столкновения.