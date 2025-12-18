Речь идёт о гиперзвуковых перехватчиках, способных перехватить цель за пределами атмосферы

Парламент Германии одобрил законопроект, предусматривающий расширение контракта с Израилем на поставку немецкой армии израильских систем противоракетной обороны (ПРО) Arrow 3 с первоначальной стоимостью около 3,5 миллиарда долларов. Об этом сообщают израильские СМИ, ссылаясь на сообщение Министерства обороны Израиля.

Выделение дополнительных 3 миллиардов долларов увеличивает стоимость соглашения приблизительно до 6,5 миллиарда долларов, что является крупнейшей в истории Израиля сделкой в сфере обороны. Соответствующее решение было принято после того, как Германия официально развернула первые Arrow 3 на авиабазе Хольцдорф. Ожидается, что выделенные Берлином средства потратят на увеличение темпов производства перехватчиков и пусковых установок Arrow 3, поставляемых в Германию.

Система ПРО Arrow 3 является одной из самых современных гиперзвуковых зенитных ракет, способных перехватывать высокоскоростные и высокоманёвренные цели за пределами атмосферы. До недавних пор среди стран НАТО подобные системы были только у США, но сейчас и Германия способна защитить своё небо от новейших гиперзвуковых ракет.