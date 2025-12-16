Об этом сообщает издание La Lettre со ссылкой на источники в промышленности и дипломатической сфере

Компания Eurosam (объединение MBDA и Thales) ведёт переговоры с десятью странами Европы о продаже своего зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) SAMP-T-NG, позиционирующегося как аналог американскому Patriot. Об этом сообщает издание La Lettre со ссылкой на источники в промышленности и дипломатической сфере.

В материале издания говорится, что Люксембург может приобрести SAMP-T вслед за Данией, которая уже подписала контракт с Eurosam. При этом люксембургские власти не рассматривают приобретение ЗРК Patriot. Дело в том, что приобретение SAMP-T возможно только в рамках программы Европейского союза SAFE, предлагающей льготные кредиты на модернизацию вооружённых сил оружие европейского производства.

Можно предположить, что Люксембург закажет одну батарею SAMP-T/NG, поскольку больше ему попросту не нужно, ввиду небольшой территории (почти 2,6 тысячи км²). Помимо этого, для страны это единственная возможность приобрести ЗРК большой дальности на выгодных условий без серьёзной финансовой нагрузки.

Стоимость одной батареи SAMP-T/NG оценить сложно, ввиду отсутствия официальных данных, но, судя по всему, она немногим отличается от Patriot – около 1 миллиарда евро. В состав батареи входит командный пункт, средства связи, радар с 360° обзором, пусковые установки и боекомплект. Так, например, стоимость одного выстрела SAMP-T ракетой Aster 30 (перехватывает баллистические ракеты) обойдётся в 2 миллиона долларов.