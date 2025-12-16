Пограничные столкновения продолжаются с 7 декабря

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Таиланда Никондет Пхалангкун, чьи слова приводит издание ТАСС, заявил, что его страна готова возобновить переговоры с Камбоджей о прекращении огня. Таиландский чиновник обозначил три условия, выполнение которых приведёт к остановке боевых действий: объявление о прекращении огня Камбоджей, соблюдение режима прекращения огня и готовность камбоджийского правительства к серьёзным действиям по разминированию территорий.

Помимо этого, Таиланд подтвердил готовность сотрудничать с международными организациями, включая Международный комитет Красного креста, а также Управление Верховного комиссара Организации Объединённых Наций по правам человека с целью урегулирования конфликта.

Пограничные столкновения между Таиландом и Камбоджей начались 7 декабря. В Бангкоке фактически отвергли ранее заключённые договорённости с Вашингтоном, заявив, что боевые действия продолжатся до выполнения всех поставленных целей. Обе стороны обвинили друг друга в провокациях, которые переросли в позиционные бои на границе.