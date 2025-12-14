Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
США и Мексика договорились о поставках воды в штат Техас
Вашингтон обвинял Нью-Мексико в неисполнении обязательств

США и Мексика договорились урегулировать возникший спор, связанный с подписанным в 1944 году Договором о водных ресурсах («Водное соглашение»), который обязывает мексиканские власти поставлять воду в штат Техас. Об этом сообщает издание Bloomberg, ссылаясь на заявление Министерства сельского хозяйства США.

Новые договорённости предусматривают поставку дополнительных 202 тысяч акро-футов воды с 15 декабря. Помимо этого, мексиканское правительство завершит разработку более широкого плана распределения водных ресурсов к концу января.

Объявление о новых договорённостях между США и Мексикой в рамках «Водного соглашения» прозвучало после того, как в начале недели президент США Дональд Трамп обвинил мексиканские власти в отказе поставлять воду в Техас. Американский президент предупреждал о готовности ввести дополнительные 5-процентные пошлины на импорт мексиканских товаров.

Договор обязывает Мексику поставлять в США 1,75 миллиона акров-футов воды в течение пяти лет из реки Рио-Гранде, в то время как США обязаны поставлять в Мексику 1,5 миллиона акров-футов воды из реки Колорадо. Из-за продолжающейся засухи мексиканские власти не могут исполнять обязательства в полной мере, что сказывается на сельском хозяйстве в аграрном штате Техас.

#сша #мексика
Источник: bloomberg.com
1
Показать комментарии (1)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Ученые из США впервые подтвердили возможность отражения электромагнитных волн во времени
5
«Промтех» представил микроавтобус Kapitan на базе китайской модели
1
Россия возвращается к идее экранопланов
2
У побережья Франции обнаружили затопленную стену возрастом 7800 лет
1
Геологи обнаружили огромные резервуары гелия в древней коре Земли
1
der8auer опубликовал видео с полной разборкой редчайшей видеокарты Nvidia TITAN Ada
+
Общественная палата предупреждает о всплеске мошенничества с криптоинвестициями
2
Дефицит и высокие цены на оперативную память DDR5 в 2025 году увеличили популярность платформы AM4
1
Эксперты признали ошибочными прогнозы Запада о крахе России
1
В Ростовской области строится маслоэкстракционный завод производительностью 600 тонн масла в сутки
+
Под Бермудами обнаружили необычную геологическую структуру, не имеющую аналогов на Земле
1
В Бразилии завершили модернизацию устаревшего парка танков M60A3 Patton
1
FT: Volkswagen впервые за 88 лет закрывает завод на территории Германии
6
Украина отказалась от вступления в НАТО накануне переговоров в Берлине
6
Samsung собирается поднять цены на смартфоны Galaxy A 2025 года в Индии
+
SK hynix прокомментировала ситуацию по поводу дефицита DRAM
9
Эксперты подсчитали стоимость стандартного новогоднего стола
+
Volkswagen впервые за 88 лет закрывает завод в Германии
7
Sony и Anicorn выпустили механические часы к 30-летию PlayStation
2
Casio запустила в Европе две новые модели G-Shock с текстурированным металлическим ободком
+

Популярные статьи

Готовимся к праздникам и новогодним подаркам от Epic Games Store
12
Моя четвертая попытка перейти на Windows 11 или как оптимально настроить LTSC 24H2 для игр
27
Небольшой обзор вентиляторов от Thermalright и ACD
1
Разрушитель миров, Скалолазы, Альтер и Игрок — краткий и субъективный обзор новых фильмов
+
Тестирование термоинтерфейсов. Часть 2. Термопрокладки 0.5 мм - излом, разгром... Но есть нюанс
19
О Steam Machine в 2026 году — что ждёт детище Valve на фоне кризиса памяти
11
Обзор романа «Расследование» Станислава Лема – произведение, поставившее читателей в тупик
+
«Оно: Добро пожаловать в Дерри» — очередное «повесточное расширение» классики ужасов
+

Сейчас обсуждают

Миша Анисимов
10:14
У вас ПК старый сами на писали. Купите 285к и 5080 или 5090 и поставите самую новую операционку Вин 11 26h1 как ПК с нейро ИИ.
Моя четвертая попытка перейти на Windows 11 или как оптимально настроить LTSC 24H2 для игр
Parlous
10:04
"А где я обвинял Винду?" А кого ты тогда обвинял?
Моя четвертая попытка перейти на Windows 11 или как оптимально настроить LTSC 24H2 для игр
Асем Анашева
10:03
Видно они не такие толковые, как вы думаете
В России отменили строительство гигафабрики по производству 65-нанометровых чипов
Parlous
09:57
Если вы так осведомлены. Озвучьте названия забугорных владельцев которым всё, всё, всё было передано в собственность с территории вашей страны? И потрудитесь объяснить, что было украдено до Вас? Вы во...
В России отменили строительство гигафабрики по производству 65-нанометровых чипов
Parlous
09:52
Какую страну продали, фамилии и за какую сумму, кому?
В России отменили строительство гигафабрики по производству 65-нанометровых чипов
RangerXP
09:22
Ага. Две/трети из них коммерческим продуктом с трудом можно назвать. Из оставшихся половина - провальные проекты, когда разрабы сами не знали на что рассчитывали, но точно не на успех и внимание публи...
Половина из 19 000 выпущенных 2025 году в Steam игр оказались никому не нужными
Сергей Думный
09:17
У меня был был синий экран смерти, но только тогда когда умерла ssd. А так, никогда не было тоже
Моя четвертая попытка перейти на Windows 11 или как оптимально настроить LTSC 24H2 для игр
Waramagedon
09:13
Что ты за ересь пишешь про 4к на бумаге? Какая бумага, это матрица телевизора. Если написано 4к, значит так оно и есть.
О Steam Machine в 2026 году — что ждёт детище Valve на фоне кризиса памяти
Сергей Анатолич
09:04
У Люксембурга вообще проблемы с ЗРК. Реактивная струя при старте одной такой ракеты может случайно сжечь все оставшиеся земли Люксембурга.
Люксембург может приобрести ЗРК большой дальности SAMP-T
Денис Оболонь
09:02
Слабо. Передний привод только для тёплых стран.
«Промтех» представил микроавтобус Kapitan на базе китайской модели
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter