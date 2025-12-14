Вашингтон обвинял Нью-Мексико в неисполнении обязательств

США и Мексика договорились урегулировать возникший спор, связанный с подписанным в 1944 году Договором о водных ресурсах («Водное соглашение»), который обязывает мексиканские власти поставлять воду в штат Техас. Об этом сообщает издание Bloomberg, ссылаясь на заявление Министерства сельского хозяйства США.

Новые договорённости предусматривают поставку дополнительных 202 тысяч акро-футов воды с 15 декабря. Помимо этого, мексиканское правительство завершит разработку более широкого плана распределения водных ресурсов к концу января.

Объявление о новых договорённостях между США и Мексикой в рамках «Водного соглашения» прозвучало после того, как в начале недели президент США Дональд Трамп обвинил мексиканские власти в отказе поставлять воду в Техас. Американский президент предупреждал о готовности ввести дополнительные 5-процентные пошлины на импорт мексиканских товаров.

Договор обязывает Мексику поставлять в США 1,75 миллиона акров-футов воды в течение пяти лет из реки Рио-Гранде, в то время как США обязаны поставлять в Мексику 1,5 миллиона акров-футов воды из реки Колорадо. Из-за продолжающейся засухи мексиканские власти не могут исполнять обязательства в полной мере, что сказывается на сельском хозяйстве в аграрном штате Техас.

