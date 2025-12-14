Всего заказано 3 вертолёта с возможностью приобретения ещё двух

На этой неделе власти Нидерландов объявили о намерениях приобрести дополнительные три многофункциональных вертолёта NH90 NFH у консорциума NHIndustries (объединение компаний Airbus Helicopters, Leonardo и Fokker). Такое решение контрастирует с недавно завершёнными прениями между консорциумом и правительством Норвегии, которое вернуло компании вертолёты и добилось частичной компенсации на сумму около 375 миллионов евро.

Нидерландское правительство оформило контракт через Агентство НАТО по управлению вертолетами (NAHEMA), сохранив за собой право на приобретение ещё двух вертолётов. Таким образом, суммарно в ближайшие годы могут быть заказаны пять вертолётов NH90.

Как известно, Нидерланды получили на своё вооружение парк из двадцати вертолётов производства NHIndustries, но один из них был утерян в 2020 году в Карибском море. NH90 активно применялись военно-морскими силами страны в 2013 году, когда международная коалиция объявила операцию по борьбе с пиратами Сомали. Примечательно, что Нидерланды тоже не избежали всех проблем с NH90: на части вертолётов, переданных Leonardo, было обнаружено 92 дефекта, включая коррозию, из-за чего Амстердам ненадолго приостанавливал закупки, добиваясь покрытия расходов на устранение обнаруженных неполадок производителем.