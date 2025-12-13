Компания заверяет, что это не повлияет на возможности поставок на рынке США

На этой неделе президент США Дональд Трамп (Donald John Trump) объявил о предоставлении компании NVIDIA разрешения на экспорт чипов H200, использующихся в сфере искусственного интеллекта, на рынок Китая. При этом Белый дом будет взимать 25-процентную пошлину с экспорта, а экспортный контроль на передовые чипы компании сохранится.

Как сообщает издание Reuters, ссылаясь на собственные источники, NVIDIA планирует увеличить производство чипов из-за растущего спроса в Китае. Текущий уровень производства в полной мере не удовлетворяет спрос, который ожидает компанию на китайском рынке. По крайней мере, соответствующее уведомление поступило китайским клиентам NVIDIA. По данным издания, компания ByteDance, владеющая TikTok, планирует разместить крупный заказ на H200.

Представитель NVIDIA в комментарии Reuters уже после публикации материала заявил, что компания управляет своей цепочкой поставок таким образом, чтобы экспорт H200 одобренным клиентам в Китае не повлиял на возможности поставок клиентам из США.

Reuters напоминает о том, что производство H200 является ограниченным ввиду приоритетности других чипов – Blackwell и будущих Rubin.