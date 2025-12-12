Об этом сообщает издание The War Zone, ссылаясь на представителя армии

Военно-воздушные силы США размещают в Карибском бассейне истребители F-35A Lightning II, приписанные к 158-му истребительному крылу Национальной гвардии ВВС Вермонта, для их применения в рамках операции «Южное копьё». Об этом сообщает издание The War Zone, ссылаясь на представителя американской армии.

В настоящее время в Карибском бассейне уже действуют истребители F-35, но не в версии F-35A. Особенность этой конфигурации заключается в том, что самолёты могут быть носителями 2000-фунтовых бомб, в то время как пусковые возможности F-35B ограничиваются лишь 1000-фунтовыми бомбами. В материале издания не исключают, что такая мера может указывать на подготовку к расширению операции в Карибском бассейне в ближайшие месяцы.

Собеседник The War Zone не смог назвать количество развёртываемых истребителей и сроки развёртывания. Однако на вооружении вышеупомянутого истребительного крыла находится порядка 20 истребителей F-35A. Вероятнее всего, они вылетят на бывшую военно-морскую базу Рузвельт-Роудс в Пуэрто-Рико (США), которая служила перевалочным пунктом для авиационной техники и войск, сосредоточенных в регионе.

На этой неделе местное издание Vermont Public уже писало о том, что 158-е истребительное крыло Национальной гвардии Вермонта получило федеральный приказ о проведении сил в боевую готовность для поддержки государственных операций. При этом тогда местные власти не имели информации, куда Пентагон направляет истребители.