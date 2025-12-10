В таком случае первые поставки начнутся в 2028 году

Издание Hartpunkt, ссылаясь на информированные источники, пишет, что уже на следующей неделе в парламенте Германии согласуют выделение 3,4 миллиарда евро бюджетных средств на приобретение более 200 самоходных артиллерийских установок (САУ) RCH 155, введённых в эксплуатацию в 2024 году. Поставка САУ ожидается в период с 2028 по 2032 год.

По данным издания, Великобритания также выделит средства на программу, но пока не планирует объявлять о закупке данных САУ. В мае прошлого года страны договорились сотрудничать для организации совместных закупок RCH 155.

САУ RCH 155 базируется на платформе Boxer, оснащённой артиллерийским орудием калибра 155-мм. В октябре этого года Бундесвер сформировал первое подразделение, вооружённое RCH 155, в то время как в 2024 году САУ поступила на вооружение иностранного государства. На момент 2023 года немецкое правительство планировало заказать для военных 168 гаубиц данного типа, но не исключено, что с тех пор уже поднимался вопрос увеличения заказа.

На предстоящем заседании Бундестага также планируют согласовать другие оборонные закупки. По данным Bloomberg, речь идёт о заказе вооружения на сумму 52 миллиарда евро.