Подразделение будет специализироваться на координации применения, испытания и внедрения инноваций в беспилотники

Вооружённые силы Германии сообщили о создании координационного центра Birds Group в составе офиса Генерального инспектора сухопутных войск, которое будет специализироваться на координации применения, испытания и внедрения инноваций в сфере беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает издание Hartpunkt, ссылаясь на статью Бундесвера.

Во главе нового подразделения будет назначен полковник из Генерального штаба с небольшим штатом сотрудников, поскольку Birds Group планируют использовать ограниченные ресурсы. Координационный центр не заменяет органы командования, а лишь консолидирует возможности отдельных подразделений, родов войск для внедрения инноваций. Предполагается, что такой подход позволит увеличить количество инноваций в Бундесвере посредством налаживания связей, обмена опытом и открытости перед новыми решениями.

Ранее министр внутренних дел Германии анонсировал создание полицейского подразделения, специализирующегося на противодействии БПЛА. Как и в случае с координационным центром Birds Group, речь шла о немногочисленном подразделении.