Nacvark
Турция может отказаться от С-400 ради поставок истребителей F-35
По крайней мере, такие сигналы видит Вашингтон

Посол США в Турции Том Баррак, чьи слова приводит издание Bloomberg, заявил, что Анкара приближается к выведению из эксплуатацию зенитно-ракетных комплексов С-400 российского производства ради возвращения в программу по разработке и производству истребителей пятого поколения F-35. Возвращение в программу позволит Турции заказать у США новые истребители американского производства, значительно усилив военно-воздушные силы.

Американской посол утверждает, что вопрос, связанный с продажей F-35 турецкому правительству, будет решён в течение следующих четырёх - шести месяцев. На вопрос, приближается ли Турция к избавлению от российской системы С-400, он ответил утвердительно.

Почти десять лет назад Турция приобрела у России системы С-400, несмотря на предостережение США. В конечном итоге, когда турецкая армия получила российские системы, против страны ввели ряд ограничений, а также исключили её из программы F-35, лишив возможности приобрести новые истребители. С тех пор Турция ни разу не использовала С-400, но так и не смогла полетать на новых F-35. В этом году Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган возобновили переговоры относительно поставок F-35, затронув вопрос С-400. Как известно, США предлагали, чтобы Турция передала российские системы им для дальнейшего изучения.

#россия #сша #турция #f-35 #с-400
Источник: bloomberg.com
