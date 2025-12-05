Соглашение было достигнуто ещё в 2019 году, но его реализацию отложили

Вчера издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, сообщило, что правительство Индии заплатит России около двух миллиардов долларов за аренду атомной подводной лодки. Позже представители индийского правительства разъяснили, что речь шла не о новой сделке, а о подписанном в марте 2019 года контракте, реализация которого была отложена.

По данным издания, переговоры об аренде были в тупике из-за вопроса стоимости подлодки, но сейчас стороны достигли согласия. Ожидается, что индийские военно-морские силы получат российскую подлодку уже в 2028 году. Готовящаяся к лизингу подлодка будет гораздо крупнее, чем две уже имеющиеся у индийского флота.

Информация Bloomberg об аренде Индией российской атомной подлодки прозвучала на фоне визита Владимира Путина в Нью-Дели, где он встретился с индийским коллегой Нарендрой Моди. Сложно сказать, имеется ли связь между этими двумя событиями, поскольку, как объяснили в индийском правительстве, фактическое соглашение было достигнуто ещё шесть лет назад, а вот его реализация произойдёт с задержкой. При этом тогда индийские СМИ писали, что за аренду подлодки «Щука-Б» Нью-Дели придётся заплатить три миллиарда долларов, в то время как сейчас, по данным Bloomberg, идёт речь о меньшей сумме.