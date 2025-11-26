Компании создадут совместное предприятие, которое локализует производство на 60%

Компании Bharat Electronics Limited (Индия) и Safran Electronics & Defence (Франция) подписали соглашение о создании совместного предприятия по производству на индийских территориях высокоточных авиационных бомб AASM Hammer («Высокоманёвренный модульный боеприпас увеличенной дальности»). Об этом сообщает французское издание OpexNews, ссылаясь на официальный пресс-релиз.

Согласно договорённостям между компаниями, предприятие будет являться частной компанией с равномерно распределённой долей, а также штаб-квартирой в Индии. Предприятие запустит производство авиабомб AASM Hammer для военно-морских и военно-воздушных сил Индии. В планах Bharat Electronics Limited обеспечить локализацию производства на уровне 60%.

Французская компания, разработавшая AASM Hammer, будет поставлять электронику, навигационные системы, системы наведения и архитектуру вооружения, в то время как совместное предприятие займётся окончательной сборкой, проведением испытаний и контролем качества. Сотрудничество не ограничивается одной производственной линией, предусматривая возможность создания специализированного центра по изучению передового опыта производства, проектирования, технического обслуживания и ремонта.

Комплект AASM Hammer превращает авиационные бомбы в управляемые боеприпасы для ударов на дальние расстояния. Французский боеприпас зарекомендовал себя в современных боевых действия, подтвердив высокий уровень устойчивости к средствам радиоэлектронной борьбы.