Новый министр американского флота прервал разработку, начатую в 2020 году

Министр Военно-морских сил США Джон Картрайт Фелан (John Cartwright Phelan) на своей странице в социальной сети X сообщил об отмене программы по разработке и строительству фрегатов типа «Констеллейшн» (Constellation), запущенной в 2020 году после выбора верфи Marinette Marine в качестве основного подрядчика. Строительство первого корабля стартовало в августе 2022 года.

Фелан подчеркнул, что планирует менять подход к строительству и развёртыванию флота, работая с промышленностью над достижением боевого преимущества, для чего и отменяется программа Constellation. Глава ВМС США не уточнил причину отказа от этой программы, но намекнул, что она соответствует его обещанию «не потратить ни доллара, если это не укрепит боеготовность». За последние годы неоднократно была информация о том, что фактическая стоимость фрегата выросла до 1,4 миллиарда долларов, а сроки строительства затягиваются.

Фрегаты типа «Констеллейшн» планировались как большие корабли, имеющие водоизмещение 6,7 тысяч тонн и длину 151 метр. Дальность плавания фрегата должна была составить более 10 тысяч километров при скорости хода 26 узлов. Суммарно ВМС США заказали шесть кораблей данного типа, планируя разместить дополнительный заказ ещё на четыре фрегата. Однако решение Джона Фелана свидетельствует о том, что последние четыре фрегата построены не будут.