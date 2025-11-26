Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
ВМС США отменяют разработку фрегата типа «Констеллейшн»
Новый министр американского флота прервал разработку, начатую в 2020 году

Министр Военно-морских сил США Джон Картрайт Фелан (John Cartwright Phelan) на своей странице в социальной сети X сообщил об отмене программы по разработке и строительству фрегатов типа «Констеллейшн» (Constellation), запущенной в 2020 году после выбора верфи Marinette Marine в качестве основного подрядчика. Строительство первого корабля стартовало в августе 2022 года.

Фелан подчеркнул, что планирует менять подход к строительству и развёртыванию флота, работая с промышленностью над достижением боевого преимущества, для чего и отменяется программа Constellation. Глава ВМС США не уточнил причину отказа от этой программы, но намекнул, что она соответствует его обещанию «не потратить ни доллара, если это не укрепит боеготовность». За последние годы неоднократно была информация о том, что фактическая стоимость фрегата выросла до 1,4 миллиарда долларов, а сроки строительства затягиваются.

Фрегаты типа «Констеллейшн» планировались как большие корабли, имеющие водоизмещение 6,7 тысяч тонн и длину 151 метр. Дальность плавания фрегата должна была составить более 10 тысяч километров при скорости хода 26 узлов. Суммарно ВМС США заказали шесть кораблей данного типа, планируя разместить дополнительный заказ ещё на четыре фрегата. Однако решение Джона Фелана свидетельствует о том, что последние четыре фрегата построены не будут.

#сша #вмс сша #фрегат
Источник: x.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Первая за 70 лет новая станция Кольцевой линии московского метро готова на 35%
+
В Воронежской области завершается строительство одного из крупнейших в РФ молочных комплексов
+
Tom's Hardware назвали топ-5 бюджетных процессоров для сборки игрового ПК в ноябре 2025 года
1
Строящийся в Находке завод минеральных удобрений за 227 млрд рублей вошел в топ-10 проектов России
+
В Санкт-Петербурге изготовили и испытали десятое рабочее колесо для модернизации Воткинской ГЭС
+
Battlefield 6 стал лидером по доходам и числу активных игроков в октябре 2025 года
+
ВМС Швеции решили перевооружиться и планируют приобрести четыре фрегата
+
В Италии магазин MediaMarkt случайно продал планшеты iPad за €15 и теперь просит вернуть устройства
+
Британцы массово подают заявки на переезд в Россию по визе «общих ценностей»
19
Зимой чистка автомобиля от снега может обернуться штрафом до 3000 рублей
5
Итальянские истребители Eurofighter перехватили самолёт специального назначения Ту-134А-4
5
TNI: Дрон С-70 «Охотник» усилит боевые возможности Су-57 и способен вызвать беспокойство Пентагона
+
Вашингтон ужесточил позицию по Украине
22
Комплект оперативной памяти DDR 5 на 64 ГБ теперь стоит как современная игровая консоль
2
Производитель российского электромобиля «Атом» получил высший мировой сертификат безопасности
+
В Казахстане обнаружен крупный город бронзового века возрастом 3600 лет
1
В Сеть попала схема чипсета Intel W890 для материнских плат LGA 4710 и процессоров Granite Rapids WS
+
Под Петербургом стартовал мегапроект по строительству второй кольцевой автодороги (КАД-2)
+
Археологи обнаружили под римским городом сооружение древнее Парфенона
+
В «Ростехе» заявили о лидерстве России в производстве снарядов и авиабомб
+

Популярные статьи

Лучшие комбинации процессора, материнской платы, ОЗУ и видеокарты для игровых ПК в конце 2025 года
7
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 5750 512Mb GDDR5 - последняя безЛизовая
6
Тайный подрядчик PlayStation — как Implicit Conversions превратилась в фабрику эксклюзивов Sony
2
Ждать, дождаться и снова ждать: история долгожданных произведений. Часть 2
+
Xbox 360 против PlayStation 3 — как железо определило дальнейшую историю Microsoft и Sony
+

Сейчас обсуждают

Гильермо
13:59
Он этот свой глупый пост уже пятый раз постит под разными новостями. Ума то не хватает, на что-то новое.
Вашингтон ужесточил позицию по Украине
swr5
13:56
Самолет ВМФ России.
Итальянские истребители Eurofighter перехватили самолёт специального назначения Ту-134А-4
Гильермо
13:55
Хороший ты мужик Фельдмаршал, вкусную свинину любишь.
Вашингтон ужесточил позицию по Украине
Dimon1996
13:51
Где-то я уже что-то похожее слышал.... Что-то такое, типа сервера Гугла устарели, не тянут нагрузку, поэтому Ютуб плохо работать стал, и всё вот это вот.... А тут похоже просто заранее решили "соломк...
Nature Aging: гранат помогает омолодить иммунную систему
Терминатор
13:43
Москва и Петербург тоже самое для тебя.
Правительство РФ выделит 3 миллиарда рублей на покупку оборудования для выпуска отечественных чипов
Сергей Анатолич
13:40
Финляндия с нами ни каких договоров не заключала. А украина в 1991 году заключила, что будет внеблоковой, безъядерной и не враждебной России страной, про русский язык я вообще молчу. Она нарушила их ...
Вашингтон ужесточил позицию по Украине
ФельдшеR
13:39
Ахаха. Перед свиньями!
Вашингтон ужесточил позицию по Украине
Гильермо
13:37
Да там ещё большой вопрос. Может это была тюрьма, где Шешонок на шконке чалился. Там же и сдох. А эти фигурки, которые при нём нашли, наверно скрашивали его тюремное заключение. Игрался он в них, от г...
Археологи раскрыли тайну захоронения фараона Шешонка III в чужой гробнице
Waramagedon
13:37
Почему некрофил? эти карты ещё ходят у тех, кто хочет что то толковее встройки, у меня у самого лежит 6750 на всякие случаи. пару раз в год достаётся для нужд, временных замен.
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 5750 512Mb GDDR5 - последняя безЛизовая
ФельдшеR
13:35
согласен - полное, но по сравнению с ними АЕ5+ и прочие креативы = гавно жидкое и унылое
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter