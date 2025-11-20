Корпорация рассчитывает, что ситуация улучшится в ближайшее время

Генеральный директор государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов, чьи слова приводит издание Reuters, заявил, что с 2022 года экспорт оружия иностранным заказчикам сократился. По его словам, до недавних пор Россия занимала второе место в мире среди экспортёров оружие, но ситуация изменилась, поскольку теперь акцент идёт на производство для собственных вооружённых сил.

Чемезов заверил, что в ближайшее время «Ростех» начнёт увеличивать производственные мощности, чтобы обеспечить оружием не только российскую армию, но и её партнёров. Корпорация по-прежнему имеет многомиллиардный портфель иностранных заказов. Помимо этого, на рынке существует спрос на истребитель пятого поколения Су-57 российского производства.

Сергей Чемезов напомнил, что с 2014 года «Ростех» начал отказываться от платежей в долларах и евро, отдавая предпочтение расчётам в национальной валюте и валюте иностранных партнёров. Говоря о роли вводимых после 2022 года санкций, Чемезов признал, что они осложнили работу как в гражданском, так и в оборонном секторах, но не повлияли на общий объём производства.