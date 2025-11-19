На устранение нехватки кадров понадобится 3 - 4 года, хотя на самом деле вся проблема в обычном просчёте

Королевские Военно-воздушные силы Великобритании столкнулись с нехваткой инженеров, занимающихся обслуживанием истребителей пятого поколения F-35. Об этом сообщает издание UK Defence Journal, ссылаясь на ответ Министерства обороны страны на парламентский запрос депутат парламента Бена Обезе-Джекти.

В материале издания напоминают о том, что ранее Комитет по государственным счетам парламента Великобритании выяснил причину нехватки инженеров. Дело в том, что британское оборонное ведомство попросту неверно оценило потребность в специалистах по обслуживанию F-35, из-за чего удовлетворить потребность заблаговременно не удалось. Как итог – снизилась доступность боеспособных истребителей для выполнения миссий.

Министр по оборонным закупкам Великобритании Люк Поллард утверждает, что оборонное ведомство значительно увеличило набор инженеров за последние два года. Возможности по обучению специалистов были расширены, а действующий персонал пытаются сохранить за счёт дополнительных финансовых стимулов. Несмотря на это, устранение нехватки инженеров займёт 3 - 4 года, поскольку обучение новых специалистов для заполнения штата требует времени.