Сообщается, что компания Rheinmetall ведёт соответствующие переговоры

В Румынии продолжают модернизовать вооружённые силы, чему особенно поспособствует предстоящая программа льготного кредитования SAFE от Европейского союза. Румынские власти рассчитывают получить от Брюсселя кредит в размере 16,68 миллиардов евро на своё перевооружение, чтобы инвестировать в оборонно-промышленный комплекс и новую военную технику.

Как сообщает издание Hartpunkt, ссылаясь на информацию Euronews Romania, в Румынии планируют приобрести у немецкого концерна Rheinmetall 298 боевых машин пехоты (МБП) Lynx. Отмечается, что соответствующего соглашения достиг генеральный директор компании Армин Паппергер с высокопоставленными представителями румынского правительства. Паппегер во время телефонной конференции с аналитиками упоминал, что Румыния проявляет интерес к Lynx.

Помимо этого, Бухарест проявил интерес к другой разработке немецкого концерна – зенитной установке Skyranger, которую можно установить на различные платформы. Rheinmetall отказалась комментировать Hartpunkt данную информацию.

Вполне вероятно, что Румыния воспользуется программой SAFE, чтобы оплатить поставку достаточно дорогих БМП. Одна единица Lynx оценивается в 10 миллионов долларов, что соответствует цене M1 Abrams в самой современной модификации.