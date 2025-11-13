Ещё 10 заказываются для обучения личного состава

Компания KNDS Deutschland, являющаяся субподрядчиком совместного с концерном Rheinmetall предприятия ARTEC, сообщает о получении контракта на поставку бронетранспортёров Boxer для Вооружённых сил Германии. Бронемашины будут поставлены в двух модификациях – для медицинских эвакуаций и обучения личного состава.

Суммарно заказано 48 бронетранспортёров, 38 из которых будут поставлены в модификации sgSanKfz (тяжёлозащищенная санитарная машина), а остальные десять – учебные машины. Стоимость полученного заказа составляет 352 миллиона евро, а передача первых бронетранспортёров будет возможна уже в начале 2028 года.

В пресс-релизе KNDS Deutschland акцентируют внимание на том, что санитарный Boxer по уровню защиты соответствует пехотной модификации. Такой подход, по заявлению компании, делает Boxer sgSanKfz одной из самых защищённых медицинских машин на рынке. Говоря об учебной модификации Boxer, она также практически не отличается от пехотной модификации, но используется исключительно для обучения военнослужащих в мирное время.