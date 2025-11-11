Страна обладает огромными запасами нефти, появление которых на рынке может кратко снизить стоимость энергоносителей

Военно-морские силы США сосредоточили крупный контингент войск в Венесуэле, что намекает на расширение американской операции в Карибском бассейне, вплоть до ударов по венесуэльским территориям. Официальной задачей этой операции является борьба с картелями, занимающимися оборотом запрещённых веществ, но в Вашингтоне также не отказываются открыто говорить о необходимости смены власти в Венесуэле.

Издание The Telegraph пишет, что возможный удар США по Венесуэле приведёт к политической нестабильности в стране, а затем – к смене власти и может серьёзно изменить мировую экономику. Дело в том, что Венесуэла обладает крупнейшими в мире запасами нефти, месторождения которой на текущий момент активно не развиваются из-за отсутствия экспорта.

Однако в том случае, если венесуэльская оппозиция всё же придёт к власти в Венесуэле, они начнут активно привлекать инвестиции в развитие добычи, открыв неконтролируемые потоки нефти на мировой рынок. По мнению аналитиков, это может привести к крупнейшему падению цен на нефть, вплоть до 37 долларов за баррель, при текущей стоимости в 60 - 65 долларов за баррель. Такой сценарий серьёзно повлияет на Саудовскую Аравию и Россию, чьи экономики во многом полагаются на экспорт нефти. Снижение цены за баррель нефти почти в два раза, приведёт к потере прибыли и, возможно, даже места на нефтяном рынке.