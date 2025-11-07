Страна готова импортировать до 4 - 5 миллиардов кубометров газа, что соответствует годовому потреблению Словакии

Польша ведёт переговоры о соглашении, позволяющем увеличить импорт американского сжиженного природного газа (СПГ) для поставок Украине и Словакии. Об этом сообщает издание Reuters, ссылаясь на собственные источники.

Источники издания акцентируют внимание на том, что соглашение позволит повысить энергетическую безопасность Европы за счёт укрепления связей с американским энергетическим сектором. Официальное объявление о соглашении может состояться после трансатлантической энергетической конференции в Афинах, на полях которой США и Греция уже заключили одно энергетическое соглашение.

Потенциальные объёмы поставок на юг через Польшу могут составить до 4 - 5 миллиардов кубометров газа ежегодно. Такая цифра примерно соответствует годовому потреблению Словакии. При этом стоит подчеркнуть, что словацкие власти не планируют полностью отказываться от российского газа, поэтому, по всей видимости, часть поставок американского СПГ предназначена для Украины. Ранее США установили новый рекорд по ежемесячным продажа СПГ. В октябре страна экспортировала 10,1 миллиона тонн жидкого топлива.