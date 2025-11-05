Латвийская компания оснастила свою разработку автопилотом, предоставляющую автономные возможности

В Латвии провели испытания безэкипажного катера FOG от местной компании NEWT21, которая оснастила его усовершенствованным пилотом от компании UAV Navigation. Такая интеграция направлена на обеспечение безопасной автономной работы в сложных морских условиях, где дрону предстоит выполнять различные задачи, включая разведку, наблюдение, логистика и транспортировка.

Сообщается, что интеграция была завершена в рекордные сроки. Во время испытаний безэкипажный катер успешно выполнил навигационные планы в режиме полной автономности.

Автопилот от UAV Navigation предоставят FOG возможности по предотвращению опасных сближений с кораблями-носителями. Помимо этого, теперь морской дрон может самостоятельно прокладывать маршруты, учитывая положение командного пункта и обеспечивать стабильную работу даже в условиях отказа интегрированных датчиков. UAV Navigation планируют продолжать работу над своим автопилотом, интегрируя его на другие платформы, а также масштабируя технологию для решения будущих стратегических задач FOG.