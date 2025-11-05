Обусловлено это тем, что сам Вашингтон не намерен приобретать эти самолёты в прежнем количестве

В ноябре 2023 года страны НАТО договорились приобрести шесть самолётов дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) E‑7A Wedgetail от компании Boeing, первый из которых поступит на вооружение уже в 2031 году. Самолёты рассматривались как замена устаревшим E-3A Sentry, которые выведут из эксплуатации в 2035 году. Однако теперь, как пишет издание Hartpunkt со ссылкой на представителя Министерства обороны Германии, в Европе могут отказаться от приобретения американских ДРЛО.

Как известно, США планируют отказаться от приобретения E‑7A Wedgetail в прежнем количестве, имея намерения инвестировать эти средства в развитие космической разведки. На фоне фактического отказа Пентагона от проекта Boeing, страны Европы могут последовать примеру Вашингтона и пересмотреть планы на будущий ДРЛО.

При таком сценарии, как сообщает Hartpunkt, ДРЛО GlobalEye от шведской компании Saab может войти в гонку и начать конкурировать с Boeing. Учитывая намерения Берлина в ближайшие годы приобрести как минимум 18 единиц GlobalEye, есть вероятность того, что именно шведский ДРЛО будет выбран странами НАТО для замены E-3A Sentry.