Проект АЭС находится на чертёжной доске уже более десяти лет

Великобритания дополнительно инвестирует 14,2 миллиардов фунтов стерлингов (19 миллиардов долларов) в строительство новой атомной электростанции Sizewell C (графство Саффолк, восток Англии). Об этом сообщает издание Bloomberg.

Отмечается, что проект строительства АЭС находится на чертёжной доске уже более десяти лет. Недавно выделенное финансирование является лишь дополнением к миллиардам фунтов стерлингов, выделенных ранее. По подсчётам Bloomberg, окончательная стоимость строительства может превысить 40 миллиардов фунтов стерлингов, то есть почти 55 миллиардов долларов.

Первые разговоры о строительстве Sizewell C начались ещё в 2012 году. С тех пор британское правительство искало финансирование, чтобы построить АЭС в Саффолке, остановившись на комбинированной модели с участием как частного, так и государственного капитала. Лондон выкупил 50-процентную долю ещё в 2022 году, но из-за выхода из проекта других инвесторов, Великобритания оказалась владельцем контрольного пакета акций. Нюанс в том, что от этого прогресс в строительстве объекта не ускорился, а лишь начал переходить от старого правительства к новому.

В случае, если проект Sizewell C всё-таки доведут до конца, АЭС обеспечит 10 тысяч рабочих мест и сможет вырабатывать электроэнергию для шести миллионов домов. Примечательно, что Sizewell C является копией другого крупного проекта - Hinkley Point C, ввод которой после модернизации отстаёт на годы и точно также обошёлся на миллиарды фунтов стерлингов дороже, чем изначально планировалось.