Европа в этом особо помочь не может, поскольку их запасы современных авиационных ракет ограничены.

Недавно The Washington Post писали, что обещанные Украине американские истребители F-16 могут прибыть на территорию страны уже в течение следующих двух недель. По данным The New York Times, всего в этом году украинская армия получит около десяти самолётов, управлять которыми будут двадцать пилотов (по два на один истребитель)

Издание The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники в американском правительстве, пишет, что Соединённые Штаты Америки будут снабжать украинские F-16 современным вооружением. Сразу отмечается, что сам по себе американский истребитель без соответствующих боеприпасов является бесполезным.

Предполагается, что для украинских истребителей будут поставляться авиационные бомбы Joint Direct Attack Munition (JDAM) мощностью полтонны, авиационные ракеты AGM-88 HARM, а также AMRAAM и AIM-9X. Основным поставщиком выступит Вашингтон, поскольку запасы ракет воздушного базирования у европейских армий ограничены. При этом допускается, что Европа попросту будет закупать у американских компаний авиационные боеприпасы, которые после отправятся Киеву.

Учитывая, что количество запланированных к поставке F-16 ограничено, применяться для ударов по российским территориям или в зоне боевых действий вряд ли они будут. Скорее всего, украинская армия всего лишь укрепит свою противовоздушную оборону новыми самолётами.