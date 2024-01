Речь о уже разработанной системе противовоздушной обороны Spyder, стоящей на вооружении нескольких стран мира, но с проведёнными работами над её конфигурацией.

Израильский оборонный концерн Rafael в партнёрстве с Управлением по развитию вооружений и технологической инфраструктуре Министерства обороны Израиля объявил об успешном завершение испытаний перспективной системы противовоздушной обороны Spyder All in One.

Spyder – передовая система противовоздушной обороны, производимая израильской компанией Rafael и уже принятая на вооружение нескольких армий мира. Она способна эффективно справляться с различными воздушными угрозами, включая дроны, самолёты, вертолёты и ракеты, таким образом предоставляя многоуровневую защиту на различных дистанциях. Система использует противоракеты Python и Derby для перехвата воздушных целей.

Недавно Rafael представила улучшенную конфигурацию системы Spider - Spyder All in One. Эта новая версия включает в себя встроенный радар, электрооптический радар, совершенствованную систему управления и контроля, а также обе разновидности ракет-перехватчиков Python и Derby, размещённых на мобильной платформе.

Теперь Spyder All in One предоставляет полноценную систему противовоздушной обороны, которая может быть использована как для точечной обороны, так и в роли системы против маневрирующих сил. Она может быть интегрирована в состав батареи Spyder или автономно развернута с минимальным числом операторов.

В ходе недавних испытаний в Израиле система Spyder All in One прошла проверку на ряде сценариев, имитирующих текущие и будущие угрозы. В ходе этих испытаний система успешно перехватила беспилотные летательные аппараты в сложных оперативных условиях, демонстрируя прямые и точные попадания, как сообщается в официальном заявлении.