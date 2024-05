В настоящий момент игровое сообщество наблюдает ситуацию, когда становится возможным испытывать ностальгию по играм для PlayStation 3, и компания Activision учитывает этот факт, когда выпустила игру Call of Duty: Modern Warfare 3. Вместо разработки новой линейки многопользовательских карт, в этом году компания предлагает необычное сочетание прошлого, перенося всё оружие и игровых персонажей из Call of Duty: Modern Warfare 2 2022 года выпуска в классические локации, например, из Call of Duty: Modern Warfare 2 2009 года выпуска. Call of Duty: Modern Warfare 3 предлагает уникальную комбинацию традиционной одиночной кампании и борьбы с зомби в открытом мире. Однако если обновлённые карты из игры 14-летней давности являются лучшим, что может предложить компания, возможно, наилучшим решением будет взять годовой отпуск.

Существует предположение, что данная игра изначально задумывалась как дополнение к предыдущей части, однако она больше напоминает контракт, о заключении которого все стороны впоследствии пожалели. Кампания включает в себя открытые боевые миссии, которые схожи с рекламой Warzone. Мультиплеерный режим чрезмерно расширен, при этом практически лишён уникального содержания. Режим «Зомби» представляется как стандартный ход, не оправдывающий своего существования.

Несмотря на то, что игру сложно назвать худшей в истории Call of Duty, Modern Warfare 3, безусловно, вызывает определенные нарекания. Особенно это касается разочаровывающей кампании, которая во многом способствует получению этой нежелательной оценки. Дело в том, что уровни в игре лишены помпезных декораций, которые обычно присущи этой серии. Вместо этого в игре представлены открытые боевые задания, которые больше похожи на типичные матчи в зоне боевых действий. В этих сценариях игрок приобретает большую часть своего снаряжения прямо на месте. Вам придется искать лучшее снаряжение, оружие и оптимальные маршруты прохождения уровня. В случае неудачи придётся повторить попытку, что вполне вероятно, поскольку контрольные точки стоят дорого.

Эти миссии эффективны, когда они чётко направлены на определенный стиль игры, например, на скрытное прохождение, что позволяет игроку адаптировать свою тактику и выбрать оптимальное оружие для следующей попытки. Однако в контексте уровней, которые ожидаются от кампании Call of Duty, эти миссии представляются второстепенными. В них отсутствуют впечатляющие декорации и тщательно проработанные перестрелки, вместо этого предлагая стандартные столкновения и задания, схожие с контрактами из серии «Королевская битва».

По крайней мере, когда демонстрируется абсурдный бюджет кампании в промежутках между этими открытыми боевыми миссиями, она начинает напоминать старые однопользовательские уровни. Фирменные столкновения со снайпером и AC-130 возвращаются и разворачиваются между другими довольно приличными сценариями, описывающими возвращение Макарова в историю. Всё это формирует кампанию, которая, возможно, не так плоха, как вы могли слышать, но всё равно является худшим продуктом за последнее время.

В определенной степени это относится и к многопользовательскому режиму. Modern Warfare 3 почти полностью лишена нового контента и состоит из 16 обновленных карт из Modern Warfare 2 для PlayStation 3, а также всего оружия и обликов из прошлогодней игры. Несмотря на некоторые новые виды оружия и обновления игрового процесса, которые могут понравиться сообществу, онлайн-сражения в игре включают переработанный контент. Это привело к чрезмерному увеличению продолжительности игрового процесса в части перестрелок.

При подготовке снаряжения доступен широкий выбор из 114 видов оружия, включающий 77 единиц из Modern Warfare 2 (2022) и 35 новых, а также два дополнительных варианта для ближнего боя. После выбора оружия, которое соответствует вашим предпочтениям, необходимо изучить обширные списки модификаций, чтобы учесть все его преимущества и недостатки. В данный момент такой процесс характерен для всех игр серии Call of Duty, однако, учитывая наличие контента из двух игр и годовую поддержку после запуска, он становится настолько сложным, что для понимания, с чего начать, потребуется онлайн-руководство.

Касательно количества персонажей (в игре они называются операторами), за которых можно играть, следует отметить, что многие из них доступны только после совершения покупки за реальные деньги. Однако все персонажи были перенесены из предыдущей части, поэтому уже сейчас доступны такие герои, как Лилит из Diablo 4 и рэпер 21 Savage, который участвует в перестрелках с солдатами в рамках кампании. В связи с этим игра Call of Duty: Modern Warfare 3 с первого дня своего выхода создаёт впечатление пантомимы, вместо того чтобы предложить игрокам более реалистичные скины спустя некоторое время после релиза.

На самом деле, участие в многопользовательских матчах соответствует вашим ожиданиям и включает в себя различные режимы на выбор и систему рангов для повышения престижа. Особенной популярностью пользуются культовые карты из Modern Warfare 2 (2009), которые сохраняют свою актуальность даже спустя почти 15 лет после выхода.

Даже спустя два поколения игровых систем, приятно возвращаться к таким играм, как Terminal, Highrise и Afghan. Особенно это касается тех, кто испытывает сильную ностальгию по игре, ставшей определяющей для жанра онлайн-игр и ставшей неотъемлемой частью консольных игр. Некоторые карты могут быть менее знакомы, особенно те, которые были добавлены позже в пакеты карт. Тем не менее, вы быстро освоитесь, так как общие схемы этих карт станут очевидны после того, как вы повернете за определенный угол или наткнетесь на определённую часть карты.

Однако то, что является особенностью игры, можно также считать ее основным недостатком: в ней отсутствует какой-либо новый контент. Хотя совершенно новые карты будут добавлены в рамках сезонных обновлений после запуска, очевидно, что Modern Warfare 3 изначально разрабатывалась как дополнение. Набор обновленных карт мог бы стать хорошим дополнением, но в качестве самостоятельного продукта он не предоставляет того разнообразия нового контента, которое ожидается от игры Call of Duty.

Что касается режима с участием зомби, то ситуация выглядит не намного лучше. Действие разворачивается в открытом мире, которому недостаёт интенсивности, характерной для ограниченных по масштабу сценариев предыдущих лет. Несколько команд, состоящих из трёх человек, выполняют задания, накапливают игровую валюту и стремятся извлечь максимальную выгоду из огромной карты. По сути, это модификация режимов из предыдущих частей, которая кажется чрезмерно сложной и недостаточно проработанной. Если кампания была похожа на рекламу Warzone, то режим зомби буквально является таковой рекламой: карта служит основой для следующего сеттинга в жанре «королевская битва», который выйдет в следующем месяце. Это циничное признание демонстрирует, насколько сложна Modern Warfare 3 на самом деле.

Руководители Activision заявили о необходимости ежегодного выпуска новой игры по Call of Duty и после окончания сроков разработки выпустили Call of Duty: Modern Warfare 3. Этот релиз является действительно скромным и служит наиболее ярким подтверждением того, что серию следует приостановить. В новой игре используется контент 14-летней давности, и если этого недостаточно для понимания текущего состояния Call of Duty в 2023 году, то никто не сможет точно определить его. Серия остро нуждается в полном обновлении, и Modern Warfare 3 может стать последней каплей, которая приведёт к её завершению.