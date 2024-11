Apple обновляет Mac Mini: меньше размер, больше мощности

Apple обновила свой Mac Mini, представив новую модель на чипах M4. Новый Mac Mini значительно уменьшился в размерах, теперь его можно легко поместить даже в карман рюкзака с размерами всего 5 на 5 дюймов. Несмотря на уменьшение размера, производительность устройства значительно возросла.

В базовой комплектации Mac Mini теперь идет с 16 ГБ объединенной памяти и 10-ядерным ЦПУ и ГПУ. Это обеспечивает в три раза более высокую скорость работы по сравнению с предыдущими моделями на чипах Intel, особенно в программе Logic Pro и играх, таких как World of Warcraft: The War Within.

Модели с чипами M4 Pro предлагают еще большую мощность с 14 ЦПУ ядрами, из которых 10 ядер — высокопроизводительные. Кроме того, новый Mac Mini оснащен пятью портами Thunderbolt 5, и не имеет устаревших USB-A портов, добавляя современные стандарты подключения.

Предзаказы на новый Mac Mini уже начались, а в магазинах устройство появится 7 ноября 2024 года. Цены стартуют от $599 за базовую модель и доходят до $1 399 за версию с чипом M4 Pro.