В ответ на международные санкции, крупнейшие банки Китая, включая Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China, приняли решение остановить проведение платежей от российских компаний, попавших под ограничения. Это изменение в банковской политике стало значительным ударом для ряда финансовых организаций России, осуществляющих международные платежи.

Отказ в обслуживании касается не только транзакций через международную систему SWIFT, но и через российскую Систему Передачи Финансовых Сообщений (СПФС), а также китайскую систему межбанковских платежей CIPS. Причиной подобных мер со стороны китайских банков стали не только международные санкции, но и внутренние регулятивные требования и правила, принятые еще до наступления 2024 года.

Это событие подчеркивает усиливающееся воздействие санкций на международные финансовые операции и укрепляет позицию Китая в стремлении соответствовать глобальным финансовым стандартам, несмотря на традиционно сильные экономические связи с Россией.