Японская компания Nippon Steel объявила о покупке американской U.S. Steel за $14,9 миллиарда, что является значительным шагом в глобальной сталелитейной индустрии.

Японский сталелитейный гигант Nippon Steel объявил о покупке американской сталелитейной компании U.S. Steel за $14,9 миллиарда, включая долги. Сделка была объявлена в понедельник, спустя несколько месяцев после того, как U.S. Steel объявила о своем выставлении на продажу. Предложение в размере $55 за акцию оценивается как 40% премии к цене закрытия акций U.S. Steel в пятницу и на 142% выше, чем цена акций до объявления компанией о стратегическом обзоре 11 августа.

Акции U.S. Steel подскочили на 27% в предварительной торговле после объявления. Nippon, четвертый по величине сталелитейный завод в мире, видит в США рынок роста, который может помочь компенсировать снижение спроса в Японии. Компания обеспечила финансирование сделки и ожидает, что это позволит ей достичь глобальной производственной мощности в 100 миллионов тонн стали.

Nippon Steel пообещала соблюдать все обязательства U.S. Steel перед сотрудниками, включая все договоренности, заключенные с профсоюзами. В середине августа U.S. Steel начала формальный процесс продажи после отказа от предложения в $7,3 миллиарда от конкурента Cleveland-Cliffs Inc. Несмотря на продолжение участия Cliffs в процессе продажи, сталелитейный гигант ArcelorMittal SA также рассматривал возможность предложения, как сообщалось в августе.

По данным Reuters, акции Pittsburgh-основанной U.S. Steel пострадали после падения доходов и прибыли, что сделало ее привлекательной целью для поглощения конкурентами, стремящимися добавить производителя стали для автомобильной промышленности.